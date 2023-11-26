Ресурс та вертикаль: в ОП назвали найсильнішу та найслабшу риси РФ (відео)

За словами радника голови ОП Михайла Подоляка, Кремль зміг зробити так, що росіяни не ставлять будь-яких питань владі, ба більше вони готові віддавати своє життя за незрозумілі цілі.

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Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав основну перевагу та головні слабкості РФ у повномасштабній війні проти України. Про це він сказав в інтервʼю російському блогеру Майклу Накі.

На думку Подоляка, Кремлю вдалося за час повномасштабної війни проти України перетворити Росію на авторитарний жорстокий табір, який схожий на Радянський Союз. В короткостроковій перспективі це надає Москві ще одну перевагу — не ставити питань владі й щобільше, віддавати все, навіть власне життя задля досягання незрозумілих цілей.

"Ось в цьому сила Росії: невичерпний ресурс людей, які не ставлять питань, які готові жити в таборі, які готові підкорятися, які готові не конфліктувати з владою. Це сила, тому що у тебе є великий обсяг живого ресурсу, який не шкода витрачати", — каже Подоляк.

Також він додав, що однією з найслабших рис Кремля є слабка управлінська вертикаль. В межах нинішньої політичної системи РФ її неможливо змінити, а це має сильний вплив на прийняття рішень та функціонування цілої держави.

"Я бачу вкрай слабку системну управлінську вертикаль, за винятком окремих персонажів. Решта звичайно не відповідають тим викликам, які зараз стоять перед Росією", — продовжив Подоляк.

Окрім цього Володимира Путіна він назвав психічно нестійким авторитарієм, який має примітивну ідеологію та риторику, а психологічно він боягуз. Зокрема останнє підтвердила спроба заколоту колишнього голови ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина, коли "Путін шокував свою ж еліту". У РФ існує значний рівень корупції, який пронизав всю систему. І третій пункт, за словами Подоляка, вся еліта Росії знаходиться у передпанічному стані, бо ніхто не сказав, скільки триватиме війна. Останній пункт – фейкова ідеологія, яка має елементи Російської імперії, СРСР та інших.

Відео з таймкодом

Нагадаємо, 20 листопада Михайло Подоляк розказав про новий рівень пропаганди РФ.

24 листопада аналітик заявив, що в армії РФ приблизно однакова кількість мобілізованих та контрактів.