Ресурс и вертикаль: в ОП назвали самую сильную и самую слабую черты РФ (видео)

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, Кремль смог сделать так, что россияне не задают каких-либо вопросов власти, тем более они готовы отдавать свою жизнь за непонятные цели.

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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал основное преимущество и главные слабости РФ в полномасштабной войне против Украины. Об этом он сказал в интервью российскому блогеру Майклу Наки.

По мнению Подоляка, Кремлю удалось за время полномасштабной войны против Украины превратить Россию в авторитарный жестокий лагерь, который похож на Советский Союз. В краткосрочной перспективе это дает Москве еще одно преимущество — не задавать вопросов власти и более того, отдавать все, даже собственную жизнь для достижения непонятных целей.

"Вот в этом сила России: неисчерпаемый ресурс людей, которые не задают вопросов, которые готовы жить в лагере, которые готовы подчиняться, которые готовы не конфликтовать с властью. Это сила, потому что у тебя есть большой объем живого ресурса, который не жалко тратить", — говорит Подоляк.

Также он добавил, что одной из самых слабых черт Кремля является слабая управленческая вертикаль. В рамках нынешней политической системы РФ ее невозможно изменить, а это имеет сильное влияние на принятие решений и функционирование целого государства.

"Я вижу крайне слабую системную управленческую вертикаль, за исключением отдельных персонажей. Остальные конечно не соответствуют тем вызовам, которые сейчас стоят перед Россией", — продолжил Подоляк.

Кроме этого Владимира Путина он назвал психически неустойчивым авторитарием, который имеет примитивную идеологию и риторику, а психологически он трус. В частности последнее подтвердила попытка мятежа бывшего главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, когда "Путин шокировал свою же элиту". В РФ существует значительный уровень коррупции, которые пронизал всю систему. И третий пункт, по словам Подоляка, вся элита России находится в предпаническом состоянии, потому что никто не сказал, сколько продлится война. Последний пункт — фейковая идеология, которая имеет элементы Российской империи, СССР и других.

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Напомним, 20 ноября Михаил Подоляк рассказал о новом уровне пропаганды РФ.

24 ноября аналитик заявил, что в армии РФ примерно одинаковое количество мобилизованных и контрактов.