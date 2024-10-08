"Для мене це несподіванка: ідеолог Кремля Чистілін прокоментував своє затримання (відео)

Чистіліна затримали, коли він намагався через Молдову повернутися до РФ. Його звинувачують у державній зраді та виправдовуванні агресії РФ проти України.

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Служба безпеки України затримала одного із кремлівських ідеологів так званої "СВО" проти України Дмитра Чистіліна. Він заявляє, що не порушував жодного закону. Про це повідомляє УНІАН.

На думку підозрюваного, його затримали неочікувано, а він нібито нічого незаконного не робив.

"З огляду на всі розклади, для мене це несподіванка, тому що я не розумів, що відбувається і досі нічого ще не зрозумів", — сказав він.

На питання журналістів щодо ставлення до війни Росії проти України та політики Путіна Чистілін відповідати не захотів.

Дмитро Чистілін: чому його затримали і в чому звинувачують

Чистілін є помічником ексрадника президента РФ Володимира Путіна Сергія Глазьєва, який є одним із головних "модераторів" захоплення Криму, Донеччини та Луганщини, й розробника "Стратегії інформаційної війни", яка виправдовувала повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Протягом 2016-2024 років Чистілін підготував для Кремля низку "аналітичних матеріалів", в яких підтримував збройну агресію Росії та "інтеграцію" тимчасово окупованих районів України до складу РФ і став автором численних публікацій, спрямованих на проведення інформаційних диверсій проти України.

Також він брав активну участь у просуванні інтересів Кремля за межами Росії та організовував втручання у виборчі процеси у країнах Східної та Центральної Європи на користь Москви.

Чистілін нібито від України брав участь у так званих "круглих столах" у європейських країнах, де поширював наративи Кремля з метою негативно вплинути на підтримку України з боку західних партнерів.

"Після участі Чистіліна в одному з таких "форумів" його було затримано у взаємодії з правоохоронцями Республіки Молдова, коли він намагався повернутися до Москви через території третіх країн. Завдяки комплексним заходам фігурант, який залишив Україну ще до початку повномасштабного вторгнення РФ, зараз перебуває під вартою та отримав підозру одразу за двома статтями ККУ", — повідомили у пресслужбі СБУ.

Його звинувачують у державній зраді та виправдовуванні агресії РФ проти України.

Зараз документуються факти надання ним сприяння воєнній розвідці РФ, зокрема у створенні механізмів для обходу санкцій, запроваджених проти Росії.

Фігуранту загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що 3 жовтня Служба безпеки України викрила викладачку університету, яка була інформаторкою російської ФСБ та коригувала удари РФ по Харкову.