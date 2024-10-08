"Для меня это неожиданность: идеолог Кремля Чистилин прокомментировал свое задержание (видео)

Чистилина задержали, когда он пытался через Молдову вернуться в РФ. Его обвиняют в государственной измене и оправдании агрессии РФ против Украины.

Related video

Служба безопасности Украины задержала одного из кремлевских идеологов так называемой "СВО" против Украины Дмитрия Чистилина. Он заявляет, что не нарушал никакого закона. Об этом сообщает УНИАН.

По мнению подозреваемого, его задержали неожиданно, а он якобы ничего незаконного не делал.

"Учитывая все расклады, для меня это неожиданность, потому что я не понимал, что происходит и до сих пор ничего еще не понял", — сказал он.

На вопросы журналистов об отношении к войне России против Украины и политике Путина Чистилин отвечать не захотел.

Дмитрий Чистилин: почему его задержали и в чем обвиняют

Чистилин является помощником экс-советника президента РФ Владимира Путина Сергея Глазьева, который является одним из главных "модераторов" захвата Крыма, Донетчины и Луганщины и разработчика "Стратегии информационной войны", которая оправдывала полномасштабное вторжение РФ в Украину.

В течение 2016-2024 годов Чистилин подготовил для Кремля ряд "аналитических материалов", в которых поддерживал вооруженную агрессию России и "интеграцию" временно оккупированных районов Украины в состав РФ и стал автором многочисленных публикаций, направленных на проведение информационных диверсий против Украины.

Также он принимал активное участие в продвижении интересов Кремля за пределами России и организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы в пользу Москвы.

Чистилин якобы от Украины участвовал в так называемых "круглых столах" в европейских странах, где распространял нарративы Кремля с целью негативно повлиять на поддержку Украины со стороны западных партнеров.

"После участия Чистилина в одном из таких "форумов" он был задержан во взаимодействии с правоохранителями Республики Молдова, когда он пытался вернуться в Москву через территории третьих стран. Благодаря комплексным мерам фигурант, который покинул Украину еще до начала полномасштабного вторжения РФ, сейчас находится под стражей и получил подозрение сразу по двум статьям УКУ", — сообщили в пресс-службе СБУ.

Его обвиняют в государственной измене и оправдании агрессии РФ против Украины.

Сейчас документируются факты оказания им содействия военной разведке РФ, в частности в создании механизмов для обхода санкций, введенных против России.

Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что 3 октября Служба безопасности Украины разоблачила преподавательницу университета, которая была информатором российской ФСБ и корректировала удары РФ по Харькову.