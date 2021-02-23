Млечный Путь может быть полон планет с океанами и континентами, как на Земле

Исследование показывает, что вода может присутствовать еще во время формирования планет в галактике.

Астрономы давно изучают огромную Вселенную в надежде обнаружить инопланетные цивилизации. Но для того, чтобы на планете была жизнь, на ней должна присутствовать жидкая вода. Вероятность такого сценария казалось маловероятной, так как до недавнего времени считалось, что подобные Земле планеты, получают воду случайно, если столкнутся с большим ледяным астероидом, пишет Science Daily.

Теперь же исследователи из Копенгагенского университета выяснили, что вода может присутствовать во время самого формирования планеты. Согласно расчетам исследования, это верно как для Земли, так и для Венеры с Марсом.

"Все наши данные указывают на то, что вода была частью строительных блоков Земли с самого начала. А поскольку молекула воды встречается часто, есть разумное предположение, что это применимо ко всем планетам в Млечном Пути. Решающий аспект для наличия жидкой воды на планете – это расстояние от нее до звезды", – говорит глава исследования профессор Андерс Йохансен.

Используя компьютерную модель, Андерс Йохансен и его команда вычислили, как быстро формируются планеты и какие строительные блоки в этом участвуют. Исследование показывает, что это были частицы из льда и углерода миллиметрового размера, которые вращаются вокруг молодых звезд Млечного Пути.

"До того момента, когда Земля выросла до 1% от ее нынешней массы, наша планета росла за счет захвата камешков, заполненных льдом и углеродом. Затем Земля росла все быстрее и быстрее, пока через 5 млн лет не стала такой, какой мы знаем ее сегодня. В ходе этого процесса температура на поверхности резко выросла, в результате чего лед из камней вырывался на поверхность. На сегодня недра Земли содержат всего лишь 0,1% воды, но 70% поверхности планеты покрыто водой", – отмечает Йохансен.

Теория, называемая "нарастанием гальки", состоит в том, что планеты образованы из космических галечных образований, которые слипались вместе.

По словам Йохансена, молекула воды H2O находится повсюду в нашей галактике, поэтому выдвинутая теория предполагает, что другие планеты могли быть сформированы таким же образом, как Земля, Марс и Венера.

"Все планеты в Млечном Пути могут быть образованы из одних и тех же строительных блоков, а это означает, что планеты с таким же количеством воды и углерода, как Земля, могут содержать жизнь. Конечно, при наличии звезды по соседству и подходящей температуре на планете", – подчеркивает ученый.

Если планеты в галактике имеют такие же строительные блоки и температурные условия, что и Земля, тогда у них также могли бы быть океаны и континенты, как на нашей планете.

"В нашей модели все планеты получают одинаковое количество воды, и это предполагает, что на других планетах может быть не только такое же количество воды, но и схожее число континентов, как на Земле. Это увеличивает вероятность возникновения жизни", – подытожил соавтор исследования Мартин Биццарро.

Если же теория окажется неправильной, и количество воды окажется случайным, планеты будут выглядеть совсем иначе. Некоторые планеты будут слишком сухими для развития жизни, в то время как другие будут полностью покрыты водой.

"Планета, покрытая водой, конечно, была бы хороша для морских существ, но она была бы непригодной для формирования цивилизаций, которые смогут исследовать Вселенную", – говорит Йохансен.