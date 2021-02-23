Чумацький Шлях може бути сповнений планет з океанами та континентами, як на Землі

Дослідження показує, що вода може бути присутньою ще під час формування планет у галактиці.

Астрономи давно вивчають величезний Всесвіт з надією виявити іншопланетні цивілізації. Але для того, щоб на планеті було життя, на ній має бути присутня рідка вода. Імовірність такого сценарію здавалася малоймовірною, оскільки донедавна вважалося, що подібні до Землі планети, отримують воду випадково, якщо зіткнуться з великим крижаним астероїдом, пише Science Daily.

Тепер дослідники з Копенгагенського університету зʼясували, що вода може бути присутньою під час самого формування планети. Згідно з розрахунками дослідження, це вірно як для Землі, так і для Венери з Марсом.

"Всі наші дані вказують на те, що вода була частиною будівельних блоків Землі від самого початку. А оскільки молекула води зустрічається часто, є розумне припущення, що це можна застосувати до всіх планет в Чумацькому Шляху. Вирішальний аспект для наявності рідкої води на планеті — це відстань від неї до зірки", — говорить голова дослідження професор Андерс Йохансен.

Використовуючи компʼютерну модель, Андерс Йохансен та його команда вирахували, як швидко формуються планети і які будівельні блоки беруть у цьому участь. Дослідження показує, що це були частинки з льоду та вуглецю міліметрового розміру, які обертаються навколо молодих зірок Чумацького Шляху.

"До того моменту, коли Земля виросла до 1% від її нинішньої маси, наша планета росла за рахунок захоплення камінчиків, заповнених льодом та вуглецем. Потім Земля росла все швидше і швидше, поки через 5 млн років не стала такою, якою ми знаємо її сьогодні. Під час цього процесу температура на поверхні різко зросла, у наслідку чого лід з каменів виривався на поверхню. На сьогодні надра Землі містять всього лише 0,1% води, але 70% поверхні планети покрито водою", — зазначає Йохансен.

Теорія, яка називається "наростанням гальки", полягає у тому, що планети утворені з космічних галькових утворень, які злипалися разом.

За словами Йохансена, молекула води H2O знаходиться всюди у нашій галактиці, тому висунута теорія припускає, що інші планети могли бути сформовані таким самим чином, як Земля, Марс і Венера.

"Все планети в Чумацькому Шляху можуть бути утворені з тих самих будівельних блоків, а це означає, що планети з такою ж кількістю води і вуглецю, як Земля, можуть містити життя. Звичайно, при наявності зірки по сусідству і сприятливої температурі на планеті", — підкреслює вчений.

Якщо планети в галактиці мають такі ж будівельні блоки та температурні умови, що і Земля, тоді у них також могли б бути океани і континенти, як на нашій планеті.

"У нашій моделі всі планети отримують однакову кількість води, і це передбачає, що на інших планетах може бути не тільки така ж кількість води, але і схоже число континентів, як на Землі. Це збільшує ймовірність виникнення життя", — підсумував співавтор дослідження Мартін Біццарро.

Якщо ж теорія виявиться неправильною, і кількість води виявиться випадковою, планети виглядатимуть зовсім інакше. Деякі планети будуть занадто сухими для розвитку життя, тоді як інші будуть повністю покриті водою.

"Планета, покрита водою, звичайно, була б хорошою для морських істот, але вона була б непридатною для формування цивілізацій, які зможуть досліджувати Всесвіт", — говорить Йохансен.