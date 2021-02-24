На парашюте марсохода Perseverance нашли закодированное послание

Сыщики-энтузиасты расшифровали тайное сообщение от NASA.

Интернет-сыщики утверждают, что расшифровали скрытое сообщение, закодированное на парашюте марсохода NASA Perseverance. Об этом сообщает The Guardian.

Энтузиасты говорят, что фраза "Осмеливайтесь на великие дела" – девиз Лаборатории реактивного движения NASA, была зашифрована на парашюте в виде рисунка, который можно перевести в буквы с помощью двоичного кода.

Пользователи Reddit и Twitter заметили, что красно-белый узор на парашюте не выглядит случайным. Для того, чтобы разгадать послание красный цвет был обозначен цифрой 1, а белый как 0.

Каждое из концентрических колец парашюта представляет собой слово. Нули и единицы необходимо разделить на блоки по 10 символов, и добавить число 64, что дает компьютерный код ASCII, представляющий букву. Например, семь белых полос, красная полоса, а затем еще две белые представляют 0000000100, двоичное значение для четырех. Добавление 64 к этому дает 68, код ASCII для буквы D.

Кроме этого, считается, что узор на внешнем крае парашюта соответствует геолокации Лаборатории реактивного движение (34 ° 11’58 "N 118 ° 10’31"W), которая выполняла большую часть работы по запуску Perseverance.

Впервые фразу "Осмеливайтесь на великие дела" сказал Теодор Рузвельт в своем выступлении 1899 года.

"Лучше осмелиться на великие дела, одержать славные победы, даже если их омрачат неудачи, чем быть среди тех бедняг, которые не слишком счастливы или несчастны, потому что живут в серых сумерках, не знающих ни побед, ни поражений", – заявил Рузвельт.

Узор для парашюта был выбран самим NASA. Он имеет свою научную цель, позволяя Центру управления полетом видеть, под каким углом раскрылся парашют и не перекрутился ли он.

"Иногда мы оставляем сообщения в нашей работе для других. Поэтому мы приглашаем все желающих поучаствовать в поисках", – заявил один из сотрудников NASA.

NASA ранее использовало эту фразу и в других миссиях на Марс. В 2013 году агентство пустило трейлер к миссии марсохода Curiosity по названием "Осмелиться!". Текущая миссия также использовала эту фразу в своих твитах, отмечая успешную посадку марсохода.

Высокотехнологичная ткань, из которой изготовлен парашют, была создана в Девоне. Компания Heathcoat Fabrics of Tiverton заявила, что "очень, очень гордится своим достижением", а директор отдела тканных материалов компании Питер Хилл сказал, что парашют является результатом 15-летней работы.

Это не единственное скрытое сообщение, которое было оставлено на марсоходе Perseverance. Среди них есть микрочипы с 10,9 млн имен и 155 эссе, отправленных в агентство в рамках конкурса.

Марсоход также имеет отсылку к пандемии коронавируса, которая повлияла на подготовку и запуски миссии на Земле. На алюминиевой пластине марсохода изображен Посох Асклепия, древний символ исцеления и медицины.