На парашуті марсохода Perseverance знайшли закодоване послання

Детективи-ентузіасти розшифрували таємне повідомлення від NASA.

Інтернет-детективи стверджують, що розшифрували приховане повідомлення, закодоване на парашуті марсохода NASA Perseverance. Про це повідомляє The Guardian.

Ентузіасти кажуть, що фраза "насмілюються на великі справи" — девіз Лабораторії реактивного руху NASA, була зашифрована на парашуті у вигляді малюнка, який можна перекласти буквами за допомогою двійкового коду.

Користувачі Reddit і Twitter помітили, що червоно-білий візерунок на парашуті не виглядає випадковим. Для того, щоб розгадати послання червоний колір був позначений цифрою 1, а білий як 0.

Кожне з концентричних кілець парашута є словом. Нулі й одиниці необхідно розділити на блоки по 10 символів, і додати число 64, що дає комп'ютерний код ASCII, який представляє букву. Наприклад, сім білих смуг, червона смуга, а потім ще дві білі представляють 0000000100, двійкове значення для чотирьох. Додавання 64 до цього дає 68, код ASCII для літери D.

Крім цього, вважається, що візерунок на зовнішньому краї парашута відповідає геолокації Лабораторії реактивного руху (34°11'58"N 118°10'31"W), яка виконувала велику частину роботи із запуску Perseverance.

Уперше фразу "насмілюються на великі справи" сказав Теодор Рузвельт у своєму виступі 1899 року.

"Краще наважитися на великі справи, здобути славні перемоги, навіть якщо їх затьмарять невдачі, ніж бути серед тих бідолах, які не дуже щасливі або нещасні, тому що живуть у сірих сутінках, які не знають ні перемог, ні поразок", — заявив Рузвельт.

Візерунок для парашута був обраний власне NASA. Він має свою наукову мету, дозволяючи Центру управління польотом бачити, під яким кутом розкрився парашут і чи не перекрутився він.

"Іноді ми залишаємо повідомлення в нашій роботі для інших. Тому ми запрошуємо всіх охочих взяти участь у пошуках", — заявив один із співробітників NASA.

NASA раніше використовувало цю фразу й в інших місіях на Марс. У 2013 році агентство пустило трейлер до місії марсохода Curiosity із назвою "Насмілитися!". Поточна місія також використовувала цю фразу в своїх твітах, зазначаючи успішну посадку марсохода.

Високотехнологічна тканина, з якої виготовлений парашут, була створена в Девоні. Компанія Heathcoat Fabrics of Tiverton заявила, що "дуже, дуже пишається своїм досягненням", а директор відділу тканинах матеріалів компанії Пітер Хілл сказав, що парашут є результатом 15-річної роботи.

Це не єдине приховане повідомлення, яке було залишене на марсоході Perseverance. Серед них є мікрочіпи з 10,9 млн імен і 155 есе, відправлених в агентство в рамках конкурсу.

Марсохід також має посилання до пандемії коронавірусу, яка вплинула на підготовку і запуски місії на Землі. На алюмінієвій пластині марсохода зображений Посох Асклепія, древній символ зцілення та медицини.