На Марсе не бывает молний, но пылевые бури могут порождать искры, – ученые

Ученые выяснили еще одну особенность непогоды на Красной планете.

Новое исследование показывает, что трение между частицами пыли на Марсе может вызывать электрические разряды. Появляющиеся искры на Красной планете скромные родственники молний на Земле и не представляют угрозу ни для марсоходов, ни для будущих поселенцев. Об этом сообщает IFL Science.

По словам ученых, на Марсе так много мелких пыльных бурь, что иногда они могут охватывать большую часть планеты. Несмотря на отсутствие дождевых облаков, со времен первых миссий на Марс ученые беспокоились о том, могут ли эти частицы переносить электроны при столкновении друг с другом. Но ни один посадочный модуль или марсоход не пострадал от ударов электрическим током.

Вулканолог, профессор Йозеф Дуфек из Университета Орегона создал модель бурь на Красной планете, используя материалы, максимально похожие на марсианские. Дуфек и его команда пришли к выводу, что разряды все же существуют, но они слишком слабы, чтобы представлять опасность. Люди и роботы будут защищены ограниченной способностью марсианской атмосферы накапливать заряды.

"Мы были максимально заинтересованы в получении результатов из-за растущего количества новых миссий на Марс", – говорит Дуфек.

Ученые считают, что типичный марсианский электрический разряд будет иметь электрическое поле около 20 тыс. вольт на метр. На Земле разряды молний в 3 млн вольт на метр не являются чем-то необычным.

"Наши эксперименты и предыдущие исследования показывают, что на Марсе легко получить искры при простом встряхивании песка или пыли. Однако крайне трудно получить большие разряды, как молнии на Земле, даже при условии сильных пыльных бурь на Марсе", – добавляют исследователи.

Ранее проводились эксперименты для проверки теории о молниях на Марсе, но у них были существенные недостатки. Например, используемые частицы пыли мало походили на марсианские, также материал контактировал со стенками контейнеров, в которых проводились эксперименты.

Конечно, Дуфек и его команда не могли получить настоящую марсианскую пыль для эксперимента, но они использовали максимально схожий материал. Ученые провели эксперимент с измельченным базальтовым пеплом от извержения вулкана Кситле в Мексике, которое произошло 2 тыс. лет назад. Пепел поместили в колбу с углекислым газом, играющим роль едва уловимой марсианской атмосферы. Стеклянная трубка была достаточно широкой, чтобы частицы никогда не соприкасалась с ее стенками.

Ученые пришли к выводу, что электрические разряды на Марсе едва похожи на земные молнии, они оказались ближе к небольшим разрядам, которые наблюдаются в вулканических жерлах на Земле.