На Марсі не буває блискавок, але пилові бурі можуть утворювати іскри, — учені

Учені з'ясували ще одну особливість негоди на Червоній планеті.

Нове дослідження показує, що тертя між частинками пилу на Марсі може викликати електричні розряди. Іскри на Червоній планеті скромні родичі блискавок на Землі і не становлять загрози ні для марсоходів, ні для майбутніх поселенців. Про це повідомляє IFL Science.

За словами вчених, на Марсі так багато дрібних пилових бур, що іноді вони можуть охоплювати більшу частину планети. Незважаючи на відсутність дощових хмар, з часів перших місій на Марс учені турбувалися про те, чи можуть ці частинки переносити електрони при зіткненні один з одним. Але жоден посадковий модуль або марсохід не постраждав від ударів електричним струмом.

Вулканолог, професор Йозеф Дуфек з Університету Орегону створив модель бур на Червоній планеті, використовуючи матеріали, максимально схожі на марсіанські. Дуфек і його команда дійшли до висновку, що розряди все ж існують, але вони занадто слабкі, щоб становити небезпеку. Люди і роботи будуть захищені обмеженою здатністю марсіанської атмосфери накопичувати заряди.

"Ми були максимально зацікавлені в отриманні результатів через зростаючу кількість нових місій на Марс", — говорить Дуфек.

Учені вважають, що типовий марсіанський електричний розряд буде мати електричне поле близько 20 тис. вольт на метр. На Землі розряди блискавок у 3 млн вольт на метр не є чимось незвичайним.

"Наші експерименти і попередні дослідження показують, що на Марсі легко отримати іскри при простому струшуванні піску або пилу. Однак вкрай важко отримати великі розряди, як блискавки на Землі, навіть за умови сильних пилових бур на Марсі", — додають дослідники.

Раніше проводилися експерименти для перевірки теорії про блискавки на Марсі, але в них були суттєві недоліки. Наприклад, використовувані частинки пилу не були схожі на марсіанські, також матеріал контактував зі стінками контейнерів, у яких проводилися експерименти.

Звичайно, Дуфек і його команда не могли отримати справжній марсіанський пил для експерименту, але вони використовували максимально схожий матеріал. Учені провели експеримент з подрібненим базальтовим попелом від виверження вулкана Ксітле в Мексиці, яке відбулося 2 тис. років тому. Попіл помістили в колбу з вуглекислим газом, що грає роль ледь відчутної марсіанської атмосфери. Скляна трубка була досить широкою, щоб частинки ніколи не стикалася з її стінками.

Учені дійшли до висновку, що електричні розряди на Марсі навряд чи схожі на земні блискавки, вони ближче до невеликих розрядів, які спостерігаються у вулканічних жерлах на Землі.