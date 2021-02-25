Солнечный зонд NASA впервые сфотографировал нагорье Венеры (фото)

Аппарат Parker Solar Probe смог заглянуть под массивные облака планеты.

Солнечный зонд NASA Parker Solar Probe сделал поразительный снимок Венеры во время облета планеты. Об этом сообщает Forbes.

Зонд совершает облеты Венеры, чтобы с помощью ее гравитации приближаться к Солнцу. В процессе аппарат сделал захватывающий тепловой снимок нагорья Венеры.

По словам NASA, во время третьего облета Венеры бортовой широкополосный сканер WISPR сделал снимок ночной стороны планеты с расстояния в 12 тыс. км.

"Возможности инструмента в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR) были недооценены, которые внезапно позволили обнаружить особенности поверхности планеты", – говорит планетарный астрофизик из Калифорнийского университета Стивен Кейн.

Например, темное пятно на снимке – это не просто густые облака, а самая большая из трех возвышенностей или "материков" Венеры под названием Земля Афродиты. По словам Кейна, на снимке видно, как температура на поверхности планеты меняется в зависимости от высоты над уровнем моря.

Иными словами в NASA утверждают, что Земля Афродиты кажется темной из-за более низкой температуры, примерно на 30 градусов по Цельсию холоднее, чем окружающее пространство.

Плотный облачный покров Венеры долгое время мешал наземным и космическим исследования сделать фотографии планеты. Помимо миссии NASA Magellan в 1998 году, почти все данные о Венеры были получены от космического аппарата советских времен, а также с помощью орбитальных миссий и облетов.

Также на Венере камера обнаружила яркий ободок по краю планеты, который может быть ночным свечением, излучаемым атомами кислорода высоко в атмосфере.

Фото: NASA/JOHNS HOPKINS APL/NAVAL RESEARCH LABORATORY/GUILLERMO STENBORG AND BRENDAN GALLAGHER

По данным NASA, зонд совершит всего семь облетов Венеры в течение своей семилетней миссии. Это позволит зонду не только изучать планету, но и приближаться к Солнцу, чтобы отследить солнечную динамику звезды и ее солнечный ветер.

"WISPR был адаптирован и протестирован для наблюдений в видимом свете, поэтому мы ожидали увидеть на фотографии облака, но камера смогла увидеть поверхность", – говорит научный сотрудник проекта WISPR из Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса Ангелос Вурлидас.

Инструмент WISPR предназначен для получения изображений солнечной короны и внутренней гелиосферы в видимом свете, а также солнечного ветра и структуры.

Если WISPR действительно сможет улавливать волны света в ближнем инфракрасном диапазоне, это предоставляет новую возможность для изучения пыли вокруг Солнца и во внутренней Солнечной системе.

NASA надеется, что пролет зонда Parker 20 февраля 2021 года предоставит команде WISPR больше данных о ночной стороне Венеры. Но ожидается, что снимки будут отправлены на Землю не раньше чем конец апреля.

"Команда считала, что камера исключительно оптическая, но как оказалось ее чувствительность охватывает и ближний инфракрасный диапазон. Если мы сможет посмотреть на ночную сторону Венеры в ближнем инфракрасном диапазоне, то получим карту температуры поверхности", – подытожил Кейн.