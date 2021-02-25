Сонячний зонд NASA вперше сфотографував нагір'я Венери (фото)

Апарат Parker Solar Probe зміг заглянути під масивні хмари планети.

Сонячний зонд NASA Parker Solar Probe зробив разючий знімок Венери під час обльоту планети. Про це повідомляє Forbes.

Зонд здійснює обльоти Венери, щоб за допомогою її гравітації наближатися до Сонця. У процесі апарат зробив захопливий тепловий знімок нагір'я Венери.

За словами NASA, під час третього обльоту Венери бортовий широкосмуговий сканер WISPR зробив знімок нічного боку планети з відстані 12 тис. км.

"Можливості інструмента в ближньому інфрачервоному діапазоні (NIR) були недооцінені, які раптово дозволили виявити особливості поверхні планети", — говорить планетарний астрофізик із Каліфорнійського університету Стівен Кейн.

Наприклад, темна пляма на знімку — це не просто густі хмари, а найбільший з трьох пагорбів або "материків" Венери під назвою Земля Афродіти. За словами Кейна, на знімку видно, як температура на поверхні планети змінюється залежно від висоти над рівнем моря.

Іншими словами в NASA стверджують, що Земля Афродіти здається темною через більш низьку температуру, приблизно на 30 градусів за Цельсієм холодніша, ніж навколишній простір.

Щільний хмарний покрив Венери довгий час заважав наземним і космічним дослідження зробити фотографії планети. Крім місії NASA Magellan у 1998 році, майже всі дані про Венеру були отримані від космічного апарату радянських часів, а також за допомогою орбітальних місій та обльотів.

Також на Венері камера виявила яскраве кільце по краю планети, яке може бути нічним свіченням, випромінюване атомами кисню високо в атмосфері.

Фото: венера

За даними NASA, зонд зробить всі сім обльотів Венери протягом своєї семирічної місії. Це дозволить зонду не тільки вивчати планету, а й наближатися до Сонця, щоб відстежити сонячну динаміку зірки та її сонячний вітер.

"WISPR був адаптований і протестований для спостережень у видимому світлі, тому ми очікували побачити на фотографії хмари, але камера змогла побачити поверхню", — говорить науковий співробітник проекту WISPR із Лабораторії прикладної фізики Університету Джона Гопкінса Ангелос Вурлідас.

Інструмент WISPR призначений для отримання зображень сонячної корони та внутрішньої геліосфери у видимому світлі, а також сонячного вітру й структури.

Якщо WISPR дійсно зможе вловлювати хвилі світла в ближньому інфрачервоному діапазоні, це надає нову можливість для вивчення пилу навколо Сонця та у внутрішній Сонячній системі.

NASA сподівається, що проліт зонда Parker 20 лютого 2021 року надасть команді WISPR більше даних про нічну сторону Венери. Але очікується, що знімки будуть надіслані на Землю не раніше кінця квітня.

"Команда вважала, що камера виключно оптична, але як виявилося її чутливість охоплює і ближній інфрачервоний діапазон. Якщо ми зможе подивитися на нічну сторону Венери в ближньому інфрачервоному діапазоні, то отримаємо карту температури поверхні", — підсумував Кейн.