На острове Лесбос нашли полностью окаменелое дерево возрастом в 20 миллионов лет

На острове сотни лет назад был открыт целый окаменелый лес, однако дерево целиком находить не приходилось

На греческом острове Лесбос была сделана уникальная находка: полностью окаменелое дерево, покоящееся на "ложе" из листьев. Его возраст составляет около 20 миллионов лет. Об этом пишет The Guardian.

Дерево нашли во время ремонта дороги. "Строители собирались заасфальтировать эту часть шоссе, когда один из наших техников заметил крошечную ветку. Дорожные работы прекратились, мы начали раскопки и довольно быстро поняли, что случайно наткнулись на невероятную находку", — рассказал Николас Зурос, глава Музея естественной истории в городе Сигри.

[ + – ] Окаменелое дерево на месте строящегося шоссе

Длиной оно – 19 метров, ученые уже выяснили, что оно рухнуло во время извержения вулкана и было покрыто толстым слоем пепла, что и сохранило его в практически первозданном виде.

Впрочем, дерево не стало первой подобной находкой, за время постройки шоссе между двумя крупнейшими городами на острове: Сигри и Каллони, с 2013 года ученые сделали 15 значительных археологических открытий, а после того, как было найдено окаменелое дерево, рядом отыскали еще 150 окаменелых бревен, сваленных друг на друга.

Однако ранее ученым никогда не удавалось найти окаменелое дерево целиком – с самыми мелкими ветвями, стволом и корнями.

[ + – ] Окаменелое дерево, найденное на Лесбосе

Интересно, но именно на Лесбосе древнегреческий философ и ученый Аристотель работал над зоологическими исследованиями, которые стали каноном биологической мысли на следующие 2000 лет. Философа на остров пригласил его ученик Теофраст, который первым упоминал в своих трудах окаменелые деревья. Также здесь изучал морских животных Эрудит, ученик Платона, чье имя впоследствии стало нарицательным.

Напомним, именно на Лесбосе находится знаменитый Каменный лес, который является одним из крупнейших скоплений окаменелых деревьев в мире. Хорошо сохранившиеся корневые системы деревьев доказывают, что сейчас лес стоит на своем первоначальном месте роста. Продукты вулканических извержений покрыли растения полностью, поэтому сейчас можно найти окаменевшие ветви, листья, плоды, корневые системы деревьев, а также впечатляющие окаменелости и отпечатки животных, живших внутри или вокруг леса.

[ + – ] Самое высокое окаменелое дерево Лесбоса/Все фото: Nikolas Zouros

На Лесбосе также находится самое высокое в мире окаменелое дерево, стоящее вертикально. Его высота — 7,20 метров, в обхвате — 8,58 метров.