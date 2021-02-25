На острові Лесбос знайшли повністю скам'яніле дерево віком 20 мільйонів років

На острові сотні років тому був відкритий цілий скам'янілий ліс, однак ціле дерево знаходити не доводилося

На грецькому острові Лесбос була виявлена унікальна знахідка: повністю скам'яніле дерево, що покоїться на "ложі" з листя. Його вік становить близько 20 мільйонів років. Про це пише The Guardian.

Дерево знайшли під час ремонту дороги. "Будівельники збиралися заасфальтувати цю частину шосе, коли один з наших техніків зауважив крихітну гілку. Дорожні роботи припинилися, ми почали розкопки і досить швидко зрозуміли, що випадково наткнулися на неймовірну знахідку", — розповів Ніколас Зурос, голова Музею природної історії в місті Сігрі.

[ + – ] Скам'яніле дерево на місці будівництва шосе

Завдовжки воно — 19 метрів, учені вже з'ясували, що воно звалилося під час виверження вулкана і було вкрите товстим шаром попелу, що і зберегло його в практично первозданному вигляді.

Втім, дерево не стало першою подібною знахідкою, за час будівництва шосе між двома найбільшими містами на острові: Сігру і Каллоні, з 2013 року вчені зробили 15 археологічних відкриттів, а після того, як було знайдено скам'яніле дерево, поруч знайшли ще 150 скам'янілих колод, повалених один на одного.

Однак раніше вченим ніколи не вдавалося знайти скам'яніле дерево цілком — з найдрібнішими гілками, стовбуром і корінням.

[ + – ] Скам'яніле дерево, знайдене на Лесбосі

Цікаво, але саме на Лесбосі давньогрецький філософ і вчений Арістотель працював над зоологічними дослідженнями, які стали каноном біологічної думки на наступні 2000 років. Філософа на острів запросив його учень Теофраст, який першим згадував у своїх працях скам'янілі дерева. Також тут вивчав морських тварин Ерудит, учень Платона, чиє ім'я згодом стало прозивним.

Нагадаємо: саме на Лесбосі розташований знаменитий Кам'яний ліс, який є одним з найбільших скупчень скам'янілих дерев у світі. Добре збережені кореневі системи дерев доводять, що зараз ліс стоїть на своєму первісному місці зростання. Продукти вулканічних вивержень покрили рослини повністю, тому зараз можна знайти скам'янілі гілки, листя, плоди, кореневі системи дерев, а також вражаючі скам'янілості і відбитки тварин, що жили всередині або навколо лісу.

[ + – ] Найвища скам'яніле дерево Лесбосу/Всі фото: Nikolas Zouros

На Лесбосі також розташоване найвище у світі скам'яніле дерево, що стоїть вертикально. Його висота — 7,20 метрів, навкруги — 8,58 метрів.