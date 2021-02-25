В человеческом кишечнике обнаружено 70 тыс. ранее неизвестных вирусов, – ученые

Ученые считают, что некоторые из этих вирусов играют важную роль в поддержании здорового равновесия в кишечнике.

Ученые обнаружили более 70 тыс. ранее неизвестных вирусов, которые живут в кишечнике человека и заражают бактерии. Как это вирусы влияют на наш организм, пока остается загадкой. Об этом сообщает LiveScience.

Микробиом кишечника или сообщество всех микробов, которые являются частью пищеварительной системы человека, играют важную роль в переваривании пищи и регулировании иммунной системы. Но многие исследователи также связывают дисбаланс кишечных микробов с заболеваниями печени, ожирением и аллергией.

Несмотря на такую важную роль, микробиом отчасти остается загадкой для ученых. Микробиом включает в себя множество микроорганизмов, среди которых бактерии и вирусы, но предыдущие исследования были в основном сосредоточены на кишечных бактериях, потому что их легче обнаружить.

В новом же исследовании группа ученых использовала метод, называемый метагеномикой, чтобы идентифицировать вирусы. Этот метод заключается в анализе всего генетического материала сообщества микробов и последующее сопоставление найденных последовательностей с конкретными видами. Ученые проанализировали более 28000 образцов микробиома кишечника, взятых из 28 стран.

В ходе этого процесса были выявлены полные геномы более 140 тыс. видов вирусов, обитающих в кишечнике человека. Правда, как уточняют исследователи, в каждом отдельном человека живет лишь небольшая часть этих видов.

После этого, ученые сосредоточились на вирусах, которые могут заражать бактерии, так называемых бактериофагах.

"Мы все еще пытаемся выяснить их роль в здоровье человека. Можно с уверенностью сказать, что большее число этих вирусов не вредны для нас и являются просто неотъемлемой частью микробиоты нашего тела", – говорит ведущий автор из Института Сенгера Луис Камарилло-Герреро.

Бактериофаги могут играть центральную роль в микробиоме кишечника, например, предоставляя бактериям выгодные свойства и влияя на то, как эти бактерии развиваются.

"Поскольку бактерии являются критическим компонентом нашего кишечника, нетрудно представить, что бактериофаги могут играть ключевую роль в поддержании здорового равновесия в нашем кишечнике", – добавляется автор исследования.

Однако известны случаи, когда бактериофаги вносили свой вклад в распространения таких заболеваний, как дифтерия или ботулизм.