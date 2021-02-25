У людському кишечнику виявлено 70 тис. раніше невідомих вірусів, — учені

Учені вважають, що деякі з цих вірусів відіграють важливу роль у підтримці здорової рівноваги в кишечнику.

Учені виявили понад 70 тис. раніше невідомих вірусів, які живуть у кишечнику людини і заражають бактеріями. Як ці віруси впливають на наш організм, поки залишається загадкою. Про це повідомляє LiveScience.

Мікробом кишечника, або спільнота всіх мікробів, які є частиною травної системи людини, відіграють важливу роль у перетравленні їжі і регулюванні імунної системи. Але багато дослідників також пов'язують дисбаланс кишкових мікробів із захворюваннями печінки, ожирінням і алергією.

Незважаючи на таку важливу роль, мікробіом частково залишається загадкою для вчених. Мікробом включає в себе безліч мікроорганізмів, серед яких бактерії і віруси, але попередні дослідження були в основному зосереджені на кишкових бактеріях, тому що їх легше виявити.

У новому ж дослідженні група вчених використовувала метод, званий метагеномікою, щоб ідентифікувати віруси. Цей метод полягає в аналізі всього генетичного матеріалу спільноти мікробів і подальше зіставлення знайдених послідовностей з конкретними видами. Учені проаналізували понад 28000 зразків мікробіому кишечника, узятих з 28 країн.

У ході цього процесу були виявлені повні геноми понад 140 тис. видів вірусів, що мешкають у кишечнику людини. Правда, як уточнюють дослідники, у кожній окремій людині живе лише невелика частина цих видів.

Після цього вчені зосередилися на вірусах, які можуть заражати бактеріями, так званими бактеріофагами.

"Ми все ще намагаємося з'ясувати їхню роль у здоров'ї людини. Можна з впевненістю сказати, що більше число цих вірусів не шкідливе для нас і є просто невід'ємною частиною мікробіоти нашого тіла", — говорить провідний автор з Інституту Сенгера Луїс Камарілло-Герреро.

Бактеріофаги можуть грати центральну роль у мікробіомі кишечника, наприклад, надаючи бактеріям вигідні властивості і впливаючи на те, як ці бактерії розвиваються.

"Оскільки бактерії є критичним компонентом нашого кишечника, неважко уявити, що бактеріофаги можуть відігравати ключову роль у підтримці здорової рівноваги в нашому кишечнику", — додає автор дослідження.

Однак відомі випадки, коли бактеріофаги вносили свій внесок у поширення таких захворювань, як дифтерія чи ботулізм.