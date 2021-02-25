Ученые выдвинули несколько версий того, как сотни костей попали в гималайское "Озеро Скелетов"

Согласно переходящей из уст в уста легенде, причиной смерти молодых людей на озере якобы стал гнев индуистской богини Парвати.

Высоко в индийских Гималаях, в 4-5 днях пути от ближайшей деревни, находится скромное ледниковое озеро под названием Роопкунд. Единственное, что нарушает его скромность — сотня человеческих костей, разбросанных внутри и вокруг озера, пишет Live Science.

Эти останки, принадлежащие от 300 до 800 человек, стали для всех загадкой с тех пор, как лесник впервые обнаружил их в 1942 году. Однако в последнее время тайна начала вызывать все больше вопросов.

В 2019 году новый генетический анализ ДНК древних костей, подробно описанный в журнале Nature Communications, показал, что по крайней мере 14 человек, погибших на озере, не были выходцами из Южной Азии, поскольку их гены совпадают с генами современных людей из восточного Средиземноморья.

Более того, эти кости были намного новее, чем большинство других на озере, которые датируются примерно 800 годом. Люди с очевидным средиземноморским происхождением, похоже, умерли около 1800 года. Так что же, делали эти "путешественники" из Средиземного моря на высоте более 5029 м в отдаленном уголке Гималаев? И что стало причиной их гибели?

Смертельный гребень

[ + – ] Озеро Роопкунд - относительно небольшой водоем, его ширина составляет около 40 метров, но с ним связана большая история. Фото: Awanish Tirkey

Эти вопросы лежат в основе новой статьи эксперта Дугласа Престона в The New Yorker. Вместе с антропологом Агустином Фуэнтесом, представляющим Принстонский университет, Престон попытался выяснить, что случилось на Озере Скелетов в начале 19 века.

Обнаруженные останки очень загадочны, поскольку принадлежат как молодым мужчинам, так и молодым женщинам, которые умерли во время нескольких схваток, вероятно, сотни или десятки лет назад.

Согласно переходящей из уст в уста легенде, причиной смерти молодых людей стал гнев индуистской богини Парвати. Озеро Роопкунд располагается на паломническом пути культа богини — Нанда-Деви. Однажды далекий царь Джасдавал разгневал богиню, которая в ответ обрушила засуху на его царство. Чтобы ее умилостивить, он решил отправиться в паломничество, которое привело его и его свиту к Роопкунду. Однако глупый царь взял с собой танцовщиц и другие предметы роскоши, что еще больше усилило гнев божества. Парвати истребила всех паломников, наслав на них сильный град.

Хоть это и легенда, однако она не так уж и далека от истины. Исследования показали, что у некоторых жертв имеются переломы черепа, которые выглядят как результат травмы тупым предметом. Так, а какое же самое вероятное предположение о том, что случилось с большинством мертвых?

Большая часть людей могла быть на гребне над озером в период больших штормов, сопровождавшихся смертельным градом. Жертвы стихии, возможно, скончались в результате переохлаждения, а их тела, скатившиеся со склона, оказались в озере и вокруг него.

Текущая тайна

[ + – ] Замерзшее озеро Роопкунд. Фото: Shubham Magdum

Тем не менее единого мнения относительно того, что люди средиземноморского происхождения делали в отдаленном уголке Гималаев, пока нет.

Ученые сравнили ДНК скелетов на озере с ДНК современных популяций. Но за прошедшие 200 с лишним лет люди довольно много переезжали, что затрудняет точное определение того, откуда взялись мертвецы на озере.

Фуэнтес сказал, что они, возможно, не были родом непосредственно из восточного Средиземноморья. Они могли быть выходцами из Роопкунда, но иметь общих предков с людьми, которые в конечном итоге заселили восточное Средиземноморье.

Однако доказательства того, что люди из загадочной группы не были похожи на других погибших, существуют и без ДНК. Исследование 2019 года также показало, что у этой группы была другая диета, с меньшим количеством проса, чем у людей, чья генетика предполагала южноазиатское происхождение.

Одна из теорий состоит в том, что загадочные трупы в Роопкунде могли походить из изолированной популяции жителей Центральной Азии, которые произошли от Александра Македонского и его армий.

[ + – ] Путешественники на пути к озеру Роопкунд, которое лежит на тропе паломничества к Нанда-Деви, воплощению индуистской богини Парвати. Фото: Vishwas Krishnamurthy

Калаши, этническая группа в Пакистане, в некоторой степени обязаны своим происхождением этим завоевателям. Однако генетика загадочных мертвецов отличается от калашей, которые смешивают восточно-средиземноморские генетические маркеры с южноазиатскими.

Также они не проявляют никаких признаков инбридинга, которые были бы очевидны, если бы они не смешивались с более широким южноазиатским населением вокруг них.

"Взятые из различных свидетельств данные, говорят о том, что мы отобрали группу не связанных между собой мужчин и женщин, которые родились в восточном Средиземноморье в период османского политического контроля. Судя по тому, что они употребляли преимущественно наземную еду, а не морскую, они, возможно, жили во внутренней части страны, в конечном итоге путешествуя и умирая в Гималаях. Участвовали ли они в паломничестве или оказались возле озера Роопкунд по другим причинам, остается загадкой", — отмечают ученые.

Как отметил Престон, секрет Озера Скелетов состоит в том, что его на самом деле никто не изучал, как следует. Роопкунд пользуется огромной популярностью среди путешественников. Любопытные туристы постоянно перемещают скелеты и даже забирают с собой, это, а также штормовая погода и большая высота мешают проведению систематических исследования костей и их места нахождения.

Ученые надеяться, что в будущем удастся пролить свет на таинственную историю гибели сотен людей, ведь в воде могут храниться тела, которых никто не видел.