Коронавирус совершенствуется. В Нью-Йорке найдены две потенциально опасные мутации

Первая мутация позволяет вирусу частично противостоять вакцинам, а вторая – лучше связываться с клетками человека.

Новый штамм коронавируса, получивший название B.1.526, впервые появился в Нью-Йорке в ноябре 2020 года, и теперь на его долю приходится около 25% случаев коронавируса, зафиксированных в феврале. Об этом сообщает Live Science.

Исследователи из Калифорнийского технологического института идентифицировали B.1.526 после просмотра базы данных на предмет мутаций, затрагивающих шиповидный белок вируса или структуры, позволяющие вирусу легче распространяться.

По словам ученых, существует две "ветви" мутаций B.1.526, каждая из которых вызывает опасения. Одна ветвь имеет мутацию под названием E484K, которая также наблюдалась в других штаммах коронавируса, в том числе в Южной Африке и Бразилии. Эта мутация может снизить способность некоторых антител нейтрализовать вирус и может помочь коронавирусу частично ускользнуть от вакцины. Другая ветвь содержит мутацию под названием S477N, которая помогает вирусу более эффективно связываться с человеческими клетками.

Исследователи из Колумбийского университета выяснили, что штамм B.1.526 с мутацией E484K довольно быстро распространяется. Дополнительный анализ показал, что за последние недели в больнице при университете количество пациентов со штаммом B.1.526 и мутацией E484K выросло до 12%.

"Мы обнаружили, что уровень нового штамма вырос за последние несколько недель. Беспокойство вызывает то, что он может начать обгонять другие штамма, как это сделали штаммы в Великобритании и Южной Африке", – директор Исследовательского центра СПИДа Аарона Даймонда в Колумбийском университете Дэвид. Хо.

Правда, Хо добавляет, что необходимы дополнительные исследования, чтобы определить выигрывает ли штамм B.1.526 среди других штаммов.

"Учитывая наличие мутаций E484K или S477N, в сочетании с тем фактом, что в регионе имеется большой устойчивый иммунитет к более ранним версия коронавируса после весенней волны, за новыми мутациям определенно стоит наблюдать", – говорит вирусолог из Научно-исследовательского института Скриппса Кристиан Андерсен.