Коронавірус вдосконалюється. У Нью-Йорку знайдено дві потенційно небезпечні мутації

Перша мутація дозволяє вірусу частково протистояти вакцинам, а друга — краще зв'язуватися з клітинами людини.

Новий штам коронавірусу, який отримав назву B.1.526, вперше з'явився в Нью-Йорку у листопаді 2020 року, і тепер на його частку припадає близько 25% випадків коронавірусу, зафіксованих в лютому. Про це повідомляє Live Science.

Дослідники з Каліфорнійського технологічного інституту ідентифікували B.1.526 після перегляду бази даних на предмет мутацій, які зачіпають шиповидний білок вірусу або структури, що дозволяють вірусу легше поширюватися.

За словами вчених, існує дві "гілки" мутацій B.1.526, кожна з яких викликає побоювання. Одна гілка має мутацію під назвою E484K, яка також спостерігалася в інших штамах коронавірусу, зокрема у Південній Африці та Бразилії. Ця мутація може знизити здатність деяких антитіл нейтралізувати вірус і може допомогти коронавірусу частково вислизнути від вакцини. Інша гілка містить мутацію під назвою S477N, яка допомагає вірусу ефективніше зв'язуватися з людськими клітинами.

Дослідники з Колумбійського університету з'ясували, що штам B.1.526 з мутацією E484K досить швидко поширюється. Додатковий аналіз показав, що за останні тижні в лікарні при університеті кількість пацієнтів зі штамом B.1.526 і мутацією E484K зросла до 12%.

"Ми виявили, що рівень нового штаму виріс за останні кілька тижнів. Занепокоєння викликає те, що він може почати обганяти інші штами, як це зробили штами в Великобританії та Південній Африці", — директор Дослідницького центру СНІДу Аарона Даймонда в Колумбійському університеті Девід Хо.

Щоправда, Хо додає, що необхідні додаткові дослідження, щоб визначити чи виграє штам B.1.526 серед інших штамів.

"З огляду на наявність мутацій E484K або S477N, в поєднанні з тим фактом, що в регіоні є великий стійкий імунітет до більш ранніх версій коронавірусу після весняної хвилі, за новими мутаціями безперечно варто спостерігати", — говорить вірусолог з Науково-дослідного інституту Скріппса Крістіан Андерсен.