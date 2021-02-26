Загадка эволюции. Антропологи выяснили, когда предки людей стали прямоходящими

Исследователи проанализировали части скелета ардипитека возрастом 4,4 млн лет.

Ученые исследовали останки скелета ардипитека (Ardipithecus ramidus, "Арди") возрастом 4,4 млн лет, чья рука сохранилась особенно хорошо. Об этом сообщает Phys.org.

Доцент антропологии из Техасского университета A&M Томас Пранг и его коллеги сравнили форму руки Арди с сотнями других образцов рук ранних людей, обезьяноподобных и обезьян. Исследователи решили сравнить типы локомоторного поведения, использовавшиеся самыми ранними гоминидами.

Результаты исследования дали ключ к разгадке того, как древние люди стали прямоходящими, пользуясь теми же движениями, что и современные люди.

"Форма костей отражает адаптацию к определенным привычкам или образу жизни, например, характеру передвижения приматов. Проводя такие аналогии, мы можем сделать выводы о поведении вымерших видов, таких как Арчи", – говорит Пранг.

"Мы нашли доказательства большого эволюционного "скачка" между формой руки Арчи и руками более поздних видов, в том числе известной Люси (скелет возрастом 3,2 млн лет). Этот эволюционный "скачок" произошел в критический момент эволюции гоминидов, когда они адаптировались к вертикальной ходьбе. К этому же времени относятся самые ранние свидетельства изготовления и использования каменных орудий гоминидами", – добавляет антрополог.

Пранг говорит, что Арди представляет собой более раннюю фазу эволюционной истории человека, проливая свет на вид, от которого произошли люди и шимпанзе.

"Наше исследование поддерживает классическую идею, впервые предложенную Чарльзом Дарвином в 1871 году, что использование верхних конечностей для разного рода манипуляций появилось у родственников человека в связи с прямой ходьбой. Вероятно, эволюция человеческих рук и ном происходила взаимосвязанным образом", – отмечает Пранг.

Поскольку Арди – представитель древнего вида, он может сохранить черты скелета, которые были у последнего общего предка человека и шимпанзе.

"Это приближает нас на один шаг к объяснению того, как и почему люди развили такую форму ходьбы", – говорит автор исследования.

Он добавляет, что большие изменения в анатомии рук Арди и более поздних гоминидов произошли примерно в период между 4,4 и 3,3 млн лет назад. В этот период эволюции человек также потерял большой хватательный палец на ногах. К этому же времени относятся и самые ранние каменные орудия.

Совокупность всех этих факторов, похоже, указывает на серьезные изменения в образе жизни и поведения родственников человека.