Загадка еволюції. Антропологи з'ясували, коли предки людей стали прямоходячими

Дослідники проаналізували частини скелета ардіпітека віком 4,4 млн років.

Вчені досліджували останки скелета ардіпітека (Ardipithecus ramidus, "Арді") віком 4,4 млн років, чия рука збереглася особливо добре. Про це повідомляє Phys.org.

Доцент антропології з Техаського університету A&M Томас Пранг і його колеги порівняли форму руки Арді з сотнями інших зразків рук ранніх людей, мавпоподібних і мавп. Дослідники вирішили порівняти типи локомоторної поведінки, що використовувалися найбільш ранніми гомінідами.

Результати дослідження дали ключ до розгадки того, як стародавні люди стали прямоходячими, користуючись тими ж рухами, що і сучасні люди.

"Форма кісток відображає адаптацію до певних звичок або способу життя, наприклад, характеру пересування приматів. Проводячи такі аналогії, ми можемо зробити висновки про поведінку вимерлих видів, таких як Арчі", — говорить Пранг.

"Ми знайшли докази великого еволюційного" стрибка "між формою руки Арчі та руками пізніших видів, зокрема відомої Люсі (скелет віком 3,2 млн років). Цей еволюційний "стрибок" стався в критичний момент еволюції гомінідів, коли вони адаптувалися до вертикальної ходьби. До цього ж часу відносяться найдавніші свідчення виготовлення і використання кам'яних знарядь гомінідами", — додає антрополог.

Пранг каже, що Арді є більш ранню фазою еволюційної історії людини, проливаючи світло на вид, від якого виникли люди та шимпанзе.

"Наше дослідження підтримує класичну ідею, вперше запропоновану Чарльзом Дарвіном у 1871 році, що використання верхніх кінцівок для різного роду маніпуляцій з'явилося у родичів людини через пряму ходьбу. Імовірно, еволюція людських рук та ніг відбувалася взаємопов'язаним чином", — зазначає Пранг.

Оскільки Арді — представник стародавнього виду, він може зберегти риси скелета, які були у останнього спільного предка людини і шимпанзе.

"Це наближає нас на один крок до пояснення того, як і чому люди розвинули таку форму ходьби", — говорить автор дослідження.

Він додає, що великі зміни в анатомії рук Арді та пізніших гомінідів сталися приблизно в період між 4,4 і 3,3 млн років тому. У цей період еволюції людина також втратила великий хапальний палець на ногах. До цього ж часу відносяться і найбільш ранні кам'яні знаряддя.

Сукупність усіх цих факторів, схоже, вказує на серйозні зміни у способі життя та поведінки родичів людини.