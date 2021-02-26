Впервые снят на видео редкий "лунный цветок", живущий всего одну ночь (видео)

В Ботаническом саду Кембриджского университета сняли таймлапс цветения кактуса из тропических лесов Бразилии.

В Ботаническом саду Кембриджского университета (CUBG) впервые зацвел амазонский кактус селеницереус, чьи цветы живут не более 12 часов. Об этом сообщает LiveScience.

Selenicereus wittii или "лунный цветок" – довольно необычный кактус с приплюснутым стеблем, который закручивается по спирали вокруг близрастущих деревьев. Он растет в глубине тропического леса Бразилии и цветет всего одну ночь один раз в год, поэтому лишь малая горстка людей видела цветение кактуса в дикой природе.

Но недавно в Ботаническом саду Кембриджского университета зацвел селеницереус, и весь процесс его недолгого цветения был заснят на видео.

Цветение кактуса также дало ученым редкую возможность попытаться опылить цветок, чтобы вырастить больше этих красивых и причудливых растений.

"Лунный цветок" попал в коллекцию CUBG в 2015 году и обвился вокруг китайского водяного ореха в тропической теплице. Поскольку оранжерея была закрыта на время пандемии, сотрудники решили организовать прямую трансляцию цветения кактуса.

Фото: Cambridge University Botanic Garden

"В случае с этим видом, вероятно, мы единственные люди, которые сделали покадровую съемку его цветения", – отмечает работник теплицы, отвечающий за "лунный цветок" Алекс Саммерс.

Цветение кактуса началось в 15:00, что стало большой неожиданностью, поскольку обычно "лунные цветки" распускаются лишь ночью. Ученые-ботаники считают, что освещение для прямой трансляции могло сбить растение с естественного ритма.

"Мы использовали дополнительное освещение для веб-камеры и думаем, что именно это повлияло на циркадный ритм растения", – говорит Саммерс.

Циркадный ритм – это биологические часы организма, которые обычно регулируются циклами естественного освещения.

Цветок полностью распустился в 17:00, когда он достиг максимального размера – 15 сантиметров. Уже к 03:00 ночи цветок селеницереуса закрылся.

Фото: Cambridge University Botanic Garden

По словам ученых, в дикой природе "лунные цветки" опыляются одним из двух видов ночных мотыльков (Cocytius cruentus и Amphimoena walkeri) – единственными насекомыми, которые могут дотянуться своими хоботками до нектара цветка.

Поскольку кактус цветет так мало времени, он должен побыстрее привлечь к себе мотыльков. Для этого цветок испускает сильный аромат, похожий на запах жимолости или гардении. Однако из-за непродолжительного периода цветения запах быстро портится.

"Аромат быстро меняется с очень приятного на довольно неприятный. Когда химические вещества, лежащие в основе запаха, начинают распадаться, они превращаются в химические вещества с менее приятным ароматом", – объясняет Саммерс.

Когда цветок закрыл, по словам сотрудника ботанического сада, аромат стал похож на "запах писсуара".

Обычно ночные мотыльки собирают пыльцу "лунного цветка", питаясь его нектаром, и переносят ее на другой "лунный цветок", что позволяет кактуса размножаться.

Поскольку ни мотыльков, ни других "лунных цветков" не было в ботаническом саду, ученые попробовали самостоятельно опылить растение с помощью кисточки.

"Мы надеемся, что это сработает, но шансов на успех достаточно мало", – подытожил Саммерс.