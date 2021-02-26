Уперше знята на відео рідкісна "місячна квітка", що живе всього одну ніч (відео)

У Ботанічному саду Кембриджського університету зняли таймлапс цвітіння кактуса з тропічних лісів Бразилії.

У Ботанічному саду Кембриджського університету (CUBG) вперше зацвів амазонський кактус селеніцереус, чиї квіти живуть не більше 12 годин. Про це повідомляє LiveScience.

Selenicereus wittii або "місячна квітка" — досить незвичайний кактус з приплюснутим стеблом, яке закручується по спіралі навколо дерев поруч. Вона росте в глибині тропічного лісу Бразилії і цвіте лише одну ніч один раз на рік, тому лише мала жменька людей бачила цвітіння кактуса в дикій природі.

Але нещодавно в Ботанічному саду Кембриджського університету зацвів селеніцереус, і весь процес його недовгого цвітіння був знятий на відео.

Цвітіння кактуса також дало вченим рідкісну можливість спробувати запилити квітку, щоб виростити більше цих красивих і химерних рослин.

"Місячна квітка" потрапила в колекцію CUBG у 2015 році і обвилася навколо китайського водяного горіха в тропічній теплиці. Оскільки оранжерея була закрита на час пандемії, співробітники вирішили організувати пряму трансляцію цвітіння кактуса.

Фото: лунный цветок

"У випадку з цим видом, ймовірно, ми єдині люди, які зробили покадрову зйомку його цвітіння", — зазначає працівник теплиці, що відповідає за "місячну квітка" Алекс Саммерс.

Цвітіння кактуса почалося о 15:00, що стало великою несподіванкою, оскільки зазвичай "місячні квітки" розпускаються лише вночі. Учені-ботаніки вважають, що освітлення для прямої трансляції могло збити рослину з природного ритму.

"Ми використовували додаткове освітлення для веб-камери і думаємо, що саме це вплинуло на циркадний ритм рослини", — говорить Саммерс.

Циркадний ритм — це біологічний годинник організму, який зазвичай регулюється циклами природного освітлення.

Квітка повністю розпустилася о 17:00, коли вона досягла максимального розміру — 15 сантиметрів. Уже до 3:00 ночі квітка селеніцереуса закрилася.

Фото: лунный цветок

За словами вчених, у дикій природі "місячні квітки" запилюються одним з двох видів нічних метеликів (Cocytius cruentus і Amphimoena walkeri) — єдиними комахами, які можуть дотягнутися своїми хоботками до нектару квітки.

Оскільки кактус цвіте так мало часу, він повинен швидше залучити до себе метеликів. Для цього квітка випускає сильний аромат, схожий на запах жимолості або гарденії. Однак через нетривалий період цвітіння запах швидко псується.

"Аромат швидко змінюється з дуже приємного на досить неприємний. Коли хімічні речовини, що лежать в основі запаху, починають розпадатися, вони перетворюються на хімічні речовини з менш приємним ароматом", — пояснює Саммерс.

Коли квітка закрилася, за словами співробітника ботанічного саду, аромат став схожий на "запах пісуара".

Зазвичай нічні метелики збирають пилок "місячної квітки", харчуючись її нектаром, і переносять її на іншу "місячну квітку", що дозволяє кактусу розмножуватися.

Оскільки ні метеликів, ні інших "місячних квіток" не було в ботанічному саду, учені спробували самостійно запилити рослину за допомогою пензлика.

"Ми сподіваємося, що це спрацює, але шансів на успіх досить мало", — підсумував Саммерс.