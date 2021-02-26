Из крайности в крайность. Ученые выяснили, почему на Земле исчезли динозавры среднего размера

Новое исследование помогло разгадать загадку 150-миллионного правления динозавров.

Группа американских ученых выяснила, почему на Земле большинство динозавров были или слишком огромными, или по-настоящему крошечными. Об этом сообщает Science Alert.

Новое исследование помогло разгадать загадку 150-миллионного правления динозавров: почему на Земле было гораздо больше крупных видов, чем на сегодняшний день.

"Такие динозавры, как Tyrannosaurus rex, составляли значительную часть вида и оказали большое влияние на ресурсы, доступные в популяции", – говорит руководитель исследования из Университета Нью-Мексико Кэт Шредер.

По ее словам, в целом динозавры не было особенно разнообразными: известно всего около 1500 видов в сравнении с десятками тысяч современных видов млекопитающих и птиц.

Более того, на протяжении всей мезозойской эры (от 252 до 66 млн лет назад) было намного больше крупных видов динозавров весом в 1 тонну. Видов весом менее 60 килограмм было существенно меньше.

Поскольку даже самые гигантские динозавры начинали свою жизнь в виде крошечных птенцов, они могли использовать различные ресурсы по мере взросления – занимая пространство в экосистемах, где могли бы процветать более мелкие виды, говорят ученые.

Для проверки этой теории, Шредер и ее коллеги изучили данные ископаемых останков по всему миру, в том числе более 550 видов динозавров. Ученые разделили виды на плотоядных, травоядных, а также по их размеру.

Исследователи обнаружили поразительные пробел в присутствии хищников среднего размера в каждом сообществе, где были мегатероподы или гигантские хищники, такие как T. rex.

"Наблюдалось очень мало хищных динозавров весом от 100 до 1 тыс. кг в сообществах, где были мегатроподы. И молодые особи этих мегатроподов идеально вписываются в существующий пробел", – говорит Шредер.

Такой вывод также подтверждается тем, как разнообразие динозавров менялось с течением времени. В сообществах юрского периода (200–145 млн лет назад) было меньше пробелов, которые разительно увеличились в меловых сообществах (145-65 млн лет назад).

Разница наблюдается из-за того, что юрские мегатероподы-подростки были больше похожи на взрослых особей, также было больше травоядных длинношеих зауроподов, на которых они могли охотиться.

"С другой стороны, в меловом периоде абсолютно доминировали тираннозавры и абелизавриды, которые сильно менялись по мере роста", – подытожил ученый.