З крайності в крайність. Вчені з'ясували, чому на Землі зникли динозаври середнього розміру

Нове дослідження допомогло розгадати загадку 150-мільйонного панування динозаврів.

Група американських вчених з'ясувала, чому на Землі більшість динозаврів були або занадто величезними, або по-справжньому крихітними. Про це повідомляє Science Alert.

Нове дослідження допомогло розгадати загадку 150-мільйонного правління динозаврів: чому на Землі було набагато більше великих видів, ніж на сьогодні.

"Такі динозаври, як Tyrannosaurus rex, становили значну частину виду і мали великий вплив на ресурси, доступні в популяції", — говорить керівник дослідження з Університету Нью-Мексико Кет Шредер.

За її словами, загалом динозаври не було особливо різноманітними: відомо всього близько 1500 видів в порівнянні з десятками тисяч сучасних видів ссавців і птахів.

Більш того, протягом усього мезозойської ери (від 252 до 66 млн років тому) було набагато більше великих видів динозаврів вагою в 1 тонну. Видів вагою менше 60 кілограм було істотно менше.

Оскільки навіть найбільш гігантські динозаври починали своє життя у вигляді крихітних пташенят, вони могли використовувати різні ресурси у процесі дорослішання — займаючи простір в екосистемах, де могли б процвітати дрібніші види, кажуть вчені.

Для перевірки цієї теорії, Шредер та її колеги вивчили дані викопних останків по всьому світу, в тому числі понад 550 видів динозаврів. Вчені розділили види на м'ясоїдних, травоїдних, а також за їх розміром.

Дослідники виявили разюча прогалина у присутності хижаків середнього розміру в будь-якому суспільстві, де були мегатероподи або гігантські хижаки, такі як T.rex.

"Спостерігалося дуже мало хижих динозаврів вагою від 100 до 1 тис кг у спільнотах, де були мегатроподи. І молоді особини цих мегатроподів ідеально вписуються в існуючу прогалину", — говорить Шредер.

Такий висновок також підтверджується тим, як різноманітність динозаврів змінювалося з часом. У спільнотах юрського періоду (200-145 млн років тому) було менше прогалин, які разюче збільшилися в крейдяних спільнотах (145-65 млн років тому).

Різниця спостерігається через те, що юрські мегатероподи-підлітки були більше схожі на дорослих особин, також було більше травоїдних довгошиїх зауроподів, на яких вони могли полювати.

"З іншого боку, в крейдяному періоді абсолютно домінували тиранозаври і абелізавріди, які сильно змінювалися у процесі зростання", — підсумував учений.