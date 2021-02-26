Греческий корабль "Ментор" продолжает раскрывать секреты: обнаружены новые артефакты (фото)

Удивительные находки, обнаруженные в ходе недавнего исследования, показывают интригующие аспекты жизни людей, находившихся на борту корабля.

Во время последней экспедиции водолазов к кораблю "Ментор", затонувшему недалеко от острова Китира в 1802 году, исследователи обнаружили древние артефакты, пишет Live Science.

Среди найденных предметов были несколько частей судового снаряжения, монеты, кожаная подошва обуви, металлическая пряжка, жетон для игральных карт, две шахматные фигуры, фрагменты кухонной утвари и другие интересные предметы.

Когда "Ментор" затонул, на нем находились мраморные скульптуры, отколовшиеся от сильно поврежденного Парфенона в Афинах (позже известные как "Мраморы Элгина" или "Мраморы Парфенона"). Эти впечатляющие скульптуры, изображающие греческих богов, героев и животных, сейчас выставлены в Британском музее в Лондоне.

[ + – ] Часть затонувшего корабля "Ментор". Фото: V. Tsiairis

Небольшие предметы, обнаруженные после крушения, не просто увлекательная находка, они еще и раскрывают интригующие аспекты жизни людей, находившихся на борту корабля.

"Наша цель состоит в том, чтобы понять, как жили люди и как складывалась жизнь на борту, не только для пассажиров, но и для членов экипажа. Мы нашли золотые монеты из Испании, из Утрехта в Голландии, а также из Османской империи, так что на корабле собралась действительно международная группа", — говорит морской археолог Димитрис Куркумелис из Эфората подводных древностей Министерства культуры и спорта Греции.

Борьба за скульптуры

[ + – ] Предыдущие археологические экспедиции на месте крушения "Ментора" обнаружили и другие предметы, в том числе бутылку, монеты, часть часов и часть глиняной трубки. Фото: Ephorate of Underwater Antiquities

"Ментор" был построен в Америке бригадой, принадлежавшей британскому дипломату Томасу Брюсу, шотландскому дворянину, названному седьмым графом Элгина.

Элгин использовал корабль для перевозки древностей в Англию, которые он собрал, находясь в Константинополе в качестве посла Великобритании в Османской империи. И хотя корабль добрался до Китиры, где его пассажиры и команда вскарабкались на скалы, вскоре он затонул на глубине около 20 м.

Секретарь Элгина, Уильям Гамильтон, затем провел почти два года на Китире, наблюдая за спасением скульптур ныряльщиками за губками, которым заплатили за то, чтобы они извлекли предметы из обломков без какого-либо водолазного оборудования. После скульптуры отправили в Англию, и в 1816 году Элгин продал их Британскому музею.

[ + – ] Артефакты, обнаруженные при кораблекрушении "Ментора", включают несколько золотых монет и украшений, таких как эта испанская монета 1756 года. Фото: Ephorate of Underwater Antiquities

Элгин утверждал, что заплатил за скульптуры и что он получил указ от правящего правительства Османской империи, чтобы их забрать, но никаких доказательств этого указа обнаружено не было.

Когда Греция восстановила свою независимость от османов в 1832 году, она начала серию проектов по возврату награбленных произведений искусства, и "Мраморы Элгина" были в верхней части списка.

С тех пор каждое последующее правительство Греции требовало вернуть скульптуры. Однако до сих пор Британский музей отказывался, хотя и предлагал временно предоставить их.

Знаменитое кораблекрушение

Куркумелис руководил водолазными экспедициями к обломкам "Ментора" каждое лето с 2009 года, после того как греческое правительство приняло закон о защите затонувшего корабля, и официально приказало государственным археологам раскопать его.

По его словам, конструкция "Ментора" сильно отличается от аналогичных кораблей, построенных в Средиземном море. Американские корабли были сконструированы для путешествий в открытом океане, и поэтому они были намного сильнее. Сейчас затонувший корабль гниет после более чем 200 лет пребывания под водой, и серьезные раскопки будут возможны лишь через несколько лет.

[ + – ] Статуи и мраморные фризы Парфенона, находящиеся на борту "Ментора", когда тот затонул, были спасены и проданы Британскому музею, где они сейчас и выставлены. Фото: Andrew Dunn, CC BY 2.0

"Больше никаких предметов из коллекции Элгина мы не нашли, но на затонувшем корабле за многие годы было обнаружено множество мелких предметов, в том числе золотые украшения, древние монеты и греческая керамика, которые, вероятно, попали из частных коллекций некоторых пассажиров на борту, когда он затонул", — отметил Куркумелис.

Самые последние находки в прошлом году включали две деревянные шахматные фигуры (еще шесть фигур из того же набора были найдены в предыдущие годы) и металлический жетон, который, вероятно, использовали в карточной игре.

Археологи планируют изучить все предметы, многие из которых будут представлены в Музее Акрополя в Афинах. В музее уже выставлено около половины скульптур Парфенона, и в нем есть место для "Мраморов Элгина", если они когда-либо будут возвращены в Грецию.