Грецький корабель "Ментор" продовжує розкривати секрети: виявлені нові артефакти (фото)

Дивовижні знахідки, знайдені під час нещодавнього дослідження, показують гостроцікаві аспекти життя людей, які знаходилися на борту корабля.

Під час останньої експедиції водолазів до корабля "Ментор", затонулого недалеко від острова Кітера в 1802 році, дослідники знайшли древні артефакти, пише Live Science.

Серед знайдених предметів були кілька частин суднового спорядження, монети, шкіряна підошва взуття, металева пряжка, жетон для гральних карт, дві шахові фігури, фрагменти кухонного начиння та інші цікаві предмети.

Коли "Ментор" затонув, на ньому знаходилися мармурові скульптури, що відкололися від сильно пошкодженого Парфенона в Афінах (пізніше відомі як "Мармури Елгіна" або "Мармури Парфенона"). Ці разючі скульптури, що зображують грецьких богів, героїв і тварин, зараз виставлені в Британському музеї в Лондоні.

[ + – ] Частина затонулого корабля "Ментор". Фото: V. Tsiairis

Невеликі предмети, виявлені після трощі, не просто захоплива знахідка, вони ще й розкривають гостроцікаві аспекти життя людей, що знаходилися на борту корабля.

"Наша мета полягає в тому, щоб зрозуміти, як жили люди і як складалося життя на борту, не тільки для пасажирів, але й для членів екіпажу. Ми знайшли золоті монети з Іспанії, з Утрехта в Голландії, а також з Османської імперії, тож на кораблі зібралася дійсно міжнародна група", — говорить морський археолог Дімітріс Куркумеліс з Ерофата підводних старожитностей Міністерства культури і спорту Греції.

Боротьба за скульптури

[ + – ] Попередні археологічні експедиції на місці катастрофи "Ментора" знайшли й інші предмети, зокрема пляшку, монети, частину годинника та частину глиняної трубки. Фото: Ephorate of Underwater Antiquities

"Ментор" був побудований в Америці бригадою, що належала британському дипломату Томасу Брюсу, шотландському дворянину, названому сьомим графом Елгіна.

Елгін використовував корабель для перевезення старожитностей в Англію, які він зібрав, перебуваючи в Константинополі як посол Великобританії в Османській імперії. І хоча корабель дістався до Кітери, де його пасажири та команда видерлися на скелі, незабаром він затонув на глибині майже 20 м.

Секретар Елгіна, Вільям Гамільтон, потім провів майже два роки на Кітері, спостерігаючи за порятунком скульптур нирцями за губками, яким заплатили за те, щоб вони витягли предмети з уламків без будь-якого водолазного обладнання. Після скульптури надіслали в Англію, і в 1816 році Елгін продав їх Британському музею.

[ + – ] Артефакти, знайдені під час корабельної аварії "Ментора", враховують кілька золотих монет і прикрас, таких як ця іспанська монета 1756 року. Фото: Ephorate of Underwater Antiquities

Елгін стверджував, що заплатив за скульптури і що він отримав указ від правлячого уряду Османської імперії, щоб їх забрати, але жодних доказів цього указу виявлено не було.

Коли Греція відновила свою незалежність від османів у 1832 році, вона почала серію проектів щодо повернення награбованих творів мистецтва, і "Мармури Елгіна" були у верхній частині списку.

З тих пір кожен наступний уряд Греції вимагав повернути скульптури. Однак до сих пір Британський музей відмовлявся, хоча й пропонував тимчасово надати їх.

Знаменита кораблетроща

Куркумеліс керував водолазними експедиціями до уламків "Ментора" щоліта з 2009 року, після того як грецький уряд ухвалив закон про захист затонулого корабля, й офіційно наказав державним археологам розкопати його.

За його словами, конструкція "Ментора" сильно відрізняється від аналогічних кораблів, побудованих у Середземному морі. Американські кораблі були сконструйовані для подорожей у відкритому океані, і тому вони були набагато сильнішими. Зараз затонулий корабель гниє після більш ніж 200 років перебування під водою, і серйозні розкопки будуть можливі лише через кілька років.

[ + – ] Статуї та мармурові фризи Парфенона, що знаходяться на борту "Ментора", коли той затонув, були врятовані та продані Британському музею, де вони зараз і виставлені. Фото: Andrew Dunn, CC BY 2.0

"Більше ніяких предметів із колекції Елгіна ми не знайшли, але на затонулому кораблі за багато років було знайдено безліч дрібних предметів, зокрема золоті прикраси, древні монети і грецька кераміка, які, ймовірно, потрапили з приватних колекцій деяких пасажирів на борту, коли він затонув", — зазначив Куркумеліс.

Найостанніші знахідки в минулому році враховували дві дерев'яні шахові фігури (ще шість фігур із того ж набору були знайдені в попередні роки) і металевий жетон, який, ймовірно, використовували в картковій грі.

Археологи планують вивчити всі предмети, багато з яких будуть представлені в Музеї Акрополя в Афінах. У музеї вже виставлена майже половина скульптур Парфенона, і в ньому є місце для "Мармурів Елгіна", якщо вони коли-небудь будуть повернуті в Грецію.