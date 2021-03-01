Опасные игры. Ученые нашли более 100 вредных веществ в детских игрушках

Исследователи проанализировали содержание разных химических веществ в пластиковых игрушках.

Потенциальные риски для здоровья, связанные с пластиковыми игрушками, беспокоят ученых в течение многих лет, но новое исследование показывает, насколько высока угроза. Об этом сообщает Science Alert.

В международном исследовании ученые проанализировали химический состав игрушек и приблизительные уровни воздействия этих веществ на детей. Они обнаружили более 100 "вызывающих озабоченность химических веществ" в пластиковых игрушках, которые могут представлять значительный риск для здоровья детей.

"Из 419 химических веществ, содержащихся в твердых, мягких и пенопластовых материалах, используемых в детских игрушках, мы обнаружили 126 веществ, которые потенциально могут нанести вред здоровью детей в виде рака или неканцерогенных эффектов, в том числе 31 пластификатор, 18 антипиренов и 8 ароматизаторов", – говорит один из авторов исследования Петер Фантке из Датского технического университета (DTU).

По словам исследователей, законы многих стран регулируют использование определенных потенциально токсичных химикатов в пластиковых игрушках, но на международном уровне нет единого подхода к проблеме. Существующие меры защиты не могут охватить все потенциально опасные вещества.

"Существующие нормативные акты обычно сосредоточены на определенных химических веществах (например, фталатах, бромированных антипиренах и металлах), но в настоящее время они не охватывают широкий спектр химических веществ, которые содержатся в пластиковых игрушках", – пишут ученые.

"Кроме этого, некоторые токсичные и запрещенные добавки все еще встречаются в пластиковых игрушках и на регулируемых рынках, например, в случае переработки загрязненного пластика, неосведомленности производителей или отсутствия нормативных требований в стране-производителе", – подчеркивают авторы исследования.

Чтобы показать масштаб проблемы, исследователи составили список химических составов материалов, из которых производятся игрушки. Такой состав не всегда раскрывается производителями. В новом исследовании были объединены данные из 25 рецензируемых работ.

"Мы объединили данные о химическом составе материалов для игрушек с другими факторами, например, как долго ребенок играет с игрушкой, берет ли он ее в рот и сколько игрушек в доме у одного ребенка", – отмечает соавтор исследования Николо Аурисано.

Из 126 опасных химических веществ, обнаруженных в ходе исследования, 27 веществ (фталаты, антипирены и пластификаторы и др.) запрещены, но все же были найдены в тестируемых игрушках.

Также были найдены 17 веществ, вызывающих опасение, которые не фигурируют в "черных списках", но тем не менее, могут быть опасными для здоровья.

Некоторые из этих веществ начали использоваться в качестве замены других опасных химических веществ, отмечают ученые.

Исследователи советуют родителям сокращать присутствие пластиковых игрушек в доме, чтобы обезопасить детей. По словам ученых, дети в западных странах накапливают в среднем 18,3 кг пластиковых игрушек в год, и мы только начинаем выяснять, что на самом деле содержится во всей этой массе.

"Эффективный и практичный способ снизить воздействие основных химических веществ, присутствующих в пластиковых игрушках – это уменьшить их количество в доме", – подытожили исследователи.