Небезпечні ігри. Учені знайшли понад 100 шкідливих речовин у дитячих іграшках

Дослідники проаналізували вміст різних хімічних речовин у пластикових іграшках.

Потенційні ризики для здоров'я, пов'язані з пластиковими іграшками, турбують учених протягом багатьох років, але нове дослідження показує, наскільки висока ця загроза. Про це повідомляє Science Alert.

У міжнародному дослідженні вчені проаналізували хімічний склад іграшок і приблизні рівні впливу цих речовин на дітей. Вони виявили понад 100 "підозрілих хімічних речовин" у пластикових іграшках, які можуть становити значний ризик для здоров'я дітей.

"З 419 хімічних речовин, що містяться в твердих, м'яких і пінопластових матеріалах, використовуваних у дитячих іграшках, ми виявили 126 речовин, які потенційно можуть завдати шкоди здоров'ю дітей у вигляді раку або неканцерогенних ефектів, у тому числі 31 пластифікатор, 18 антипіренів і 8 ароматизаторів", — говорить один з авторів дослідження Петер Фантке з Данського технічного університету (DTU).

За словами дослідників, закони багатьох країн регулюють використання певних потенційно токсичних хімікатів у пластикових іграшках, але на міжнародному рівні немає єдиного підходу до проблеми. Чинні заходи захисту не можуть охопити всі потенційно небезпечні речовини.

"Чинні нормативні акти зазвичай зосереджені на певних хімічних речовинах (наприклад, фталатах, бромованих антипіренах і металах), але наразі вони не охоплюють широкий спектр хімічних речовин, які містяться в пластикових іграшках", — пишуть учені.

"Крім цього, деякі токсичні і заборонені добавки все ще є в пластикових іграшках і на регульованих ринках, наприклад, у разі переробки забрудненого пластику, необізнаності виробників або відсутності нормативних вимог у країні-виробнику", — підкреслюють автори дослідження.

Щоб показати масштаб проблеми, дослідники склали список хімічних складів матеріалів, з яких виробляються іграшки. Такий склад не завжди розкривається виробниками. У новому дослідженні були об'єднані дані з 25 рецензованих робіт.

"Ми об'єднали дані про хімічний склад матеріалів для іграшок з іншими факторами, наприклад, як довго дитина грає з іграшкою, чи бере вона її в рот, і скільки іграшок у будинку в однієї дитини", — зазначає співавтор дослідження Ніколо Аурісан.

З 126 небезпечних хімічних речовин, виявлених у ході дослідження, 27 речовин (фталати, антипірени і пластифікатори тощо) заборонені, але були знайдені в тестованих іграшках.

Також були знайдені 17 речовин, що викликають побоювання. Вони не фігурують у "чорних списках", але можуть бути небезпечними для здоров'я.

Деякі з цих речовин почали використовуватися в ролі заміни інших небезпечних хімічних речовин, зазначають учені.

Дослідники радять батькам скорочувати присутність пластикових іграшок у будинку, щоб убезпечити дітей. За словами вчених, діти в західних країнах накопичують у середньому 18,3 кг пластикових іграшок на рік, і ми тільки починаємо з'ясовувати, що насправді міститься у всій цій масі.

"Ефективний і практичний спосіб мінімізувати можливі перешкоди для основних хімічних речовин, присутніх у пластикових іграшках — це зменшити їхню кількість у будинку", — підсумували дослідники.