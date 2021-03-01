Железная дорога на Луне. NASA взяло в разработку новые футуристические концепции

Космическое агентство отобрало 16 амбициозных проектов, граничащих с научной фантастикой.

Космическое агентство NASA отобрало перспективные космические проекты, которые получат гранты на дальнейшую разработку. Об этом сообщает SciTechDaily.

Более дюжины исследователей из NASA, космический индустрии и академических кругов получат гранты от программы NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) для своих космических проектов.

"Стипендиаты NIAC мечтают о большем, предлагая технологии, которые могут граничить с научной фантастикой и не похожи на исследования, финансируемые другими программами агентства. Мы не ожидаем, что все они увенчаются успехом, но признаем, что предоставление начального финансирования для первых этапов исследования может принести NASA большую пользу в долгосрочной перспективе", – говорит глава отдела инновационной деятельности на ранних этапах в Управлении космических разработок NASA (STMD) Дженн Густетич.

На 2021 год STMD отобрал 16 проектов NIAC Фазы I, которые включают в себя ряд изобретений и приложений. Каждый отобранный проект получит грант от NASA в размере до 125 тыс. долларов. Если дальнейшие технико-экономические обоснования проектов, на которые отводится 9 месяцев, будут успешными, стипендиаты NIAC смогут подать заявки на получение грантов Фазы II. Все проекты NIAC, независимо от фазы, представляют собой технологии на ранней стадии разработки. Они могут никогда и не стать миссиями NASA.

Например, инженер-робототехник из Лаборатории реактивного движения NASA предложил создать инфраструктуру для автономной транспортировки грузов на Луне. В проекте предлагается использовать магнитных роботов, которые будут парить над гибкими рельсами. Их предлагается развернуть на поверхности Луны, отказавшись от крупных строительных работ по созданию автомобильных дорог или железных путей, как на Земле. Параллельно стипендиат займется созданием микророботов для исследования океанических миров.

Ученый из Исследовательского центра Лэнгли займется концепцией генерации и распределения энергии на Луне. Предложенная система "изгиба света" предназначена для улавливания, концентрации и фокусировки солнечного света с помощью оптики телескопа.

Промышленный исследователь из Trans Astronautica Corporation предложил концептуальный метод создания почвы для сельскохозяйственных целей. Метод предлагает использовать богатые углеродом астероиды и грибы. Концепция предполагает, что грибы превратят материал из астероидов в почву, пригодную для выращивания пищи в глубоком космосе.

Доцент из Университета Карнеги-Меллона займется проектированием конструкций, которые будут служить основой для большого вращающегося космического корабля, способного создавать искусственную гравитацию.

"В этом году в программе появилось огромное количество новых участников. Почти все участники Фазы I получат гранты NIAC впервые", – заявил руководитель программы NIAC Джейсон Дерлет.