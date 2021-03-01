Залізниця на Місяці. NASA взяло в розробку нові футуристичні концепції

Космічне агентство відібрало 16 амбітних проектів, що межують з науковою фантастикою.

Космічне агентство NASA відібрало перспективні космічні проекти, які отримають гранти на подальшу розробку. Про це повідомляє SciTechDaily.

Більше дюжини дослідників із NASA, космічної індустрії та академічних кіл отримають гранти від програми NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) для своїх космічних проектів.

"Стипендіати NIAC мріють про більше, пропонуючи технології, які можуть межувати з науковою фантастикою і не схожі на дослідження, що фінансуються іншими програмами агентства. Ми не очікуємо, що всі вони увінчаються успіхом, але визнаємо, що надання початкового фінансування для перших етапів дослідження може принести NASA велику користь у довгостроковій перспективі", — говорить глава відділу інноваційної діяльності на ранніх етапах в Управлінні космічних розробок NASA (STMD) Дженн Густетіч.

На 2021 STMD відібрав 16 проектів NIAC Фази I, які містять низку винаходів і додатків. Кожен відібраний проект отримає грант від NASA розміром до 125 тис. доларів. Якщо подальші техніко-економічні обгрунтування проектів, на які відводиться 9 місяців, будуть успішними, стипендіати NIAC зможуть подати заявки на отримання грантів Фази II. Усі проекти NIAC, незалежно від фази, являють собою технології на ранній стадії розробки. Вони можуть ніколи і не стати місіями NASA.

Наприклад, інженер-робототехнік з Лабораторії реактивного руху NASA запропонував створити інфраструктуру для автономного транспортування вантажів на Місяці. У проекті пропонується використовувати магнітних роботів, які будуть парувати над гнучкими рейками. Їх пропонується розгорнути на поверхні Місяця, відмовившись від великих будівельних робіт зі створення автомобільних доріг або залізних шляхів, як на Землі. Паралельно стипендіат займеться створенням мікророботів для дослідження океанічних світів.

Вчений з Дослідницького центру Ленглі займеться концепцією генерації та розподілу енергії на Місяці. Запропонована система "вигину світла" призначена для уловлювання, концентрації і фокусування сонячного світла за допомогою оптики телескопа.

Промисловий дослідник із Trans Astronautica Corporation запропонував концептуальний метод створення грунту для сільськогосподарських цілей. Метод пропонує використовувати багаті вуглецем астероїди і гриби. Концепція передбачає, що гриби перетворять матеріал з астероїдів на грунт, придатну для вирощування їжі в глибокому космосі.

Доцент з Університету Карнегі-Меллона займеться проектуванням конструкцій, які слугуватимуть основою для великого обертового космічного корабля, здатного створювати штучну гравітацію.

"Цьогоріч у програмі з'явилася величезна кількість нових учасників. Майже всі учасники Фази I отримають гранти NIAC вперше", — заявив керівник програми NIAC Джейсон Дерлет.