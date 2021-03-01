Ученые рассказали, почему кошки мурлыкают

Как оказалось, кошки издают урчание не только, чтобы показать свое удовольствие. Причин этого явления существует несколько и все они достойны внимания.

В то время как многие владельцы кошек предполагают, что их питомец мурлычет исключительно для того, чтобы продемонстрировать свое удовольствие, исследования ученых показывают, что коты издают эти успокаивающие вибрации по нескольким причинам, включая попытку повлиять на врожденные человеческие инстинкты, пишет Science Focus.

Каким именно образом происходит урчание?

Ранее ученые считали, что мурлыканье вызвано приливом крови через нижнюю полую вену — большую вену, открывающуюся в правое предсердие и собирающую венозную кровь от стенок брюшной полости.

Однако эту теорию вскоре опровергли и выяснили, что звук исходит из гортани животного. По сути, кошки могут сжимать часть гортани, которая касается их голосовых связок, вызывая при каждом вдохе и выдохе вибрации, называемые мурлыканьем.

Зачем они издают эти звуки?

В настоящее время нет единого объяснения того, почему кошки мурлыкают. Ученые выявили определенную синхронизацию — динамический режим, который характеризуется периодической одновременной активацией определенной популяции нейронов, отвечающую за урчание, но пока неясно, что именно запускает этот процесс.

Фото: Gekata S/flickr

Результаты экспертов, основанные на наблюдательных исследованиях, показывают, что кошки могут мурлыкать по нескольким причинам. Так, к примеру, одно исследование, проведенное Университетом Сассекса, показало, что коты могут немного изменять свое урчание в зависимости от определенной потребности.

"Мы выяснили, что существует очень важная разница в частоте мурлыканья, зависящая от того, хотят ли животные, чтобы их накормили, были ли они расслаблены, получили ли они достаточно внимания от своего владельца. Важно отметить, что мурлыканье, указывающее на голод кошки, на самом деле, разделяло слуховые сигналы с шумами, которые издают голодные дети, когда они плачут", — объясняет доктор Лорен Финка из Университета Ноттингем Трент.

Как показало исследование, голодные кошки, которые хотят, чтобы их накормил хозяин, содержали в своем естественно низкочастотном мурлыканье необычный высокочастотный элемент, похожий на детский плач.

С помощью этого "настойчивого мурлыканья" домашние кошки эффективно задействуют наши собственные инстинкты воспитания. Под приятным урчанием может скрываться желание "накорми меня". Исследователи также отметили, что кошка может мурлыкать и тогда, когда она ранена или испытывает страдание.

"Они мурлыкают в таких ситуациях, скорее всего, из-за того, что это их успокаивает и расслабляет. Находясь в не очень комфортном положении, урчание помогает им чувствовать себя лучше. Кроме того, с помощью мурлыканья они могут просить у людей помощи. Однако, к сожалению, на данный момент у нас пока нет научных данных, подтверждающих эту теорию", — подчеркнула Финка.

Лечебное воздействие

Интересно отметить, что в ученых есть некоторые свидетельства того, что урчание вызывает лечебный эффект. Одно исследование, опубликованное в New Zealand Veterinary Journal, показало, что вибрация кошачьего мурлыканья (в диапазоне от 20 Гц до 150 Гц) действительно может способствовать росту костей и заживлению мягких тканей.

Эти результаты еще не были воспроизведены на кошках, но в своих исследованиях специалисты изучали потенциал низкоинтенсивных вибраций в заживлении ран мышей.

Хотя точный механизм, лежащий в основе того, как вибрации помогают заживлению, неизвестен, ученые отметили, что они способствуют росту важнейшей грануляционной ткани — соединительной ткани и микроскопических кровеносных сосудов, вокруг поврежденных участков.

Несмотря на эти выводы, ни одно крупномасштабное исследование не изучало эффект на людях. Поэтому если вы когда-нибудь порежетесь, врач вряд ли посоветует прижимать мурлыкающего котенка к ране.