Вчені розповіли, чому кішки муркочуть

Як виявилося, кішки мурчать не тільки, щоб показати своє задоволення. Причин цього явища існує декілька і всі вони варті уваги.

Тоді як багато власників кішок припускають, що їх вихованець муркоче виключно для того, щоб продемонструвати своє задоволення, дослідження вчених показують, що коти видають ці заспокійливі вібрації з кількох причин, включаючи спробу вплинути на вроджені людські інстинкти, пише Science Focus.

Яким саме чином відбувається мурчання?

Раніше вчені вважали, що муркотіння викликано припливом крові через нижню порожнисту вену — велику вену, що відкривається в праве передсердя і збирає венозну кров від стінок черевної порожнини.

Однак цю теорію незабаром спростували і з'ясували, що звук виходить з гортані тварини. По суті, кішки можуть стискати частина гортані, яка стосується їх голосових зв'язок, викликаючи при кожному вдиху і видиху вібрації, названі муркотінням.

Навіщо вони видають ці звуки?

Зараз немає єдиного пояснення того, чому кішки муркочуть. Вчені виявили певну синхронізацію — динамічний режим, який характеризується періодичною одночасною активацією певної популяції нейронів, що відповідає за мурчання, але поки неясно, що саме запускає цей процес.

Фото: Gekata S/flickr

Результати експертів, засновані на спостережних дослідженнях, показують, що кішки можуть муркотіти з кількох причин. Так, наприклад, одне дослідження, проведене Університетом Сассекса, показало, що коти можуть трохи змінювати своє мурчання залежно від визначеної потреби.

"Ми з'ясували, що існує дуже важлива різниця в частоті муркотіння, що залежить від того, чи хочуть тварини, щоб їх нагодували, чи були вони розслаблені, чи отримали вони достатньо уваги від свого власника. Важливо підкреслити, що муркотіння, яке вказує на голод кішки, насправді, розділяло слухові сигнали з шумами, які видають голодні діти, коли вони плачуть", — пояснює доктор Лорен Фінка з Університету Ноттінгем Трент.

Як показало дослідження, голодні кішки, які хочуть, щоб їх нагодував господар, містили в своєму природно низькочастотному муркотіння незвичайний високочастотний елемент, схожий на дитячий плач.

За допомогою цього "наполегливого муркотіння" домашні кішки ефективно задіюють наші власні інстинкти виховання. Під приємним мурчанням може ховатися бажання "нагодуй мене". Дослідники також підмітили, що кішка може муркотіти і тоді, коли вона поранена або відчуває страждання.

"Вони муркочуть в таких ситуаціях, швидше за все, через те, що це їх заспокоює і розслабляє. Перебуваючи в не дуже зручному положенні, мурчання допомагає їм відчувати себе краще. Крім того, за допомогою муркотіння вони можуть просити у людей допомоги. Однак, на жаль, зараз у нас поки немає наукових даних, що підтверджують цю теорію ", — підкреслила Фінка.

Лікувальна дія

Цікаво підмітити, що в учених є деякі свідчення того, що мурчання викликає лікувальний ефект. Одне дослідження, опубліковане в New Zealand Veterinary Journal, показало, що вібрація котячого муркотіння (в діапазоні від 20 Гц до 150 Гц) справді може сприяти зростанню кісток і загоєнню м'яких тканин.

Ці результати ще не були відтворені на кішках, але у своїх дослідженнях фахівці вивчали потенціал низькоінтенсивних вібрацій у загоєнні ран мишей.

Хоча точний механізм, що лежить в основі того, як вібрації допомагають загоєнню, невідомий, вчені відзначили, що вони сприяють зростанню найважливішою грануляційної тканини — сполучної тканини і мікроскопічних кровоносних судин, навколо пошкоджених ділянок.

Незважаючи на ці висновки, жодне великомасштабне дослідження не вивчало ефект на людях. Тому якщо ви колись поріжетеся, лікар навряд чи порадить притискати кошеня, яке муркоче, до рани.