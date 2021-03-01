Космическое колесо: на земной орбите в 2025 году начнется постройка отеля

Туристам будет предложены номера с видом, кинотеатр, спа-центры, а часть помещений продадут NASA

Человечество всерьез настроено завоевывать космос, или хотя бы околоземную орбиту, корпорация Orbital Assembly Corporation (OAC) собирается в 2025 году начать постройку отеля. Об этом пишет Daily Mail.

Отель будет иметь форму колеса, будет называться Voyager Station и предложит своим посетителям разнообразные космические развлечения: тематические рестораны, номера с видом на Землю, спа-центры и кинотеатры.

Правда стоимость самого отеля, даже приблизительная, как и стоимость полета к нему и ночи в самом дешевом номере пока не называется. Однако эксперты считают, что с запуском SpaceX Falcon 9, а в будущем и SpaceX Starship строительство подобных объектов будет удешевляться. Средняя стоимость запуска чего-либо в космос долгое время составляла около 8000 долларов за килограмм, но с той поры она упала до 2000 долларов за килограмм, и SpaceX прогнозирует, что Starship доведет ее до нескольких сотен долларов.

[ + – ] Предполагаемый облик ресторана на орбите

[ + – ] Предполагаемый облик ресторана на орбите

Впрочем, "колесо" будет служить не только для праздного развлечения, часть из его капсул корпорация планирует продать NASA и ESA для космических исследований.

Voyager Station будет вращаться для создания искусственной гравитации, аналогичной той, что существует на поверхности Луны. Корабли будут причаливать к внутреннему "стыковочному кольцу", далее будет жилое кольцо, состоящее из модулей, далее корпорация планирует создать коммерческое кольцо, где богачи смогут приобрести даже собственную космическую виллу.

[ + – ] Предполагаемый облик отельного номера на орбите

На постройку должно уйти не менее двух лет и в 2027 году Voyager Station уже планируют запустить в эксплуатацию.

Идея орбитальной космической станции, построенной вокруг центрального круглого колеса, восходит к самым ранним дням космических путешествий в стиле Вернера фон Брауна.

Он был "отцом американской космической программы", одним из создателей космический кораблей серии "Аполлон" и в 1950-х годах он предлагал среду обитания в космосе в форме колеса, вращающегося для создания искусственной гравитации.

Если проект будет реализован, то Voyager Station будет самым большим созданным человеком космическим объектом.