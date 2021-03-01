Космическое колесо: на земной орбите в 2025 году начнется постройка отеля
Туристам будет предложены номера с видом, кинотеатр, спа-центры, а часть помещений продадут NASA
Человечество всерьез настроено завоевывать космос, или хотя бы околоземную орбиту, корпорация Orbital Assembly Corporation (OAC) собирается в 2025 году начать постройку отеля. Об этом пишет Daily Mail.
Отель будет иметь форму колеса, будет называться Voyager Station и предложит своим посетителям разнообразные космические развлечения: тематические рестораны, номера с видом на Землю, спа-центры и кинотеатры.
Правда стоимость самого отеля, даже приблизительная, как и стоимость полета к нему и ночи в самом дешевом номере пока не называется. Однако эксперты считают, что с запуском SpaceX Falcon 9, а в будущем и SpaceX Starship строительство подобных объектов будет удешевляться. Средняя стоимость запуска чего-либо в космос долгое время составляла около 8000 долларов за килограмм, но с той поры она упала до 2000 долларов за килограмм, и SpaceX прогнозирует, что Starship доведет ее до нескольких сотен долларов.
Впрочем, "колесо" будет служить не только для праздного развлечения, часть из его капсул корпорация планирует продать NASA и ESA для космических исследований.
Voyager Station будет вращаться для создания искусственной гравитации, аналогичной той, что существует на поверхности Луны. Корабли будут причаливать к внутреннему "стыковочному кольцу", далее будет жилое кольцо, состоящее из модулей, далее корпорация планирует создать коммерческое кольцо, где богачи смогут приобрести даже собственную космическую виллу.
На постройку должно уйти не менее двух лет и в 2027 году Voyager Station уже планируют запустить в эксплуатацию.
Идея орбитальной космической станции, построенной вокруг центрального круглого колеса, восходит к самым ранним дням космических путешествий в стиле Вернера фон Брауна.
Он был "отцом американской космической программы", одним из создателей космический кораблей серии "Аполлон" и в 1950-х годах он предлагал среду обитания в космосе в форме колеса, вращающегося для создания искусственной гравитации.
Если проект будет реализован, то Voyager Station будет самым большим созданным человеком космическим объектом.