Космічне колесо: на земній орбіті у 2025 році почнеться будівництво готелю

Туристам буде запропоновано номери з видом, кінотеатр, спа-центри, а частину приміщень продадуть NASA.

Людство всерйоз налаштована завойовувати космос, або принймні навколоземну орбіту, корпорація Orbital Assembly Corporation (OAC) збирається у 2025 році почати будівництво готелю. Про це пише Daily Mail.

Готель матиме форму колеса, називатися Voyager Station і запропонує своїм відвідувачам різноманітні космічні розваги: тематичні ресторани, номери з видом на Землю, спа-центри і кінотеатри.

Щоправда вартість самого готелю, навіть приблизна, як і вартість польоту до нього і ночі у найдешевшому номері поки не називається. Однак експерти вважають, що з запуском SpaceX Falcon 9, а в майбутньому і SpaceX Starship будівництво подібних об'єктів дешевшатиме. Середня вартість запуску чогось в космос тривалий час становила близько 8000 доларів за кілограм, але з того часу вона впала до 2000 доларів за кілограм, і SpaceX прогнозує, що Starship доведе її до декількох сотень доларів.

[ + – ] Передбачуваний вигляд ресторану на орбіті

[ + – ] Передбачуваний вигляд ресторану на орбіті

Втім, "колесо" служитиме не тільки для розваги, частину з його капсул корпорація планує продати NASA і ESA для космічних досліджень.

Voyager Station обертатиметься для створення штучної гравітації, аналогічної тій, що існує на поверхні Місяця. Кораблі причалюватимуть до внутрішнього "стикувального кільця", далі буде житлове кільце, що складається з модулів, далі корпорація планує створити комерційне кільце, де багатії зможуть придбати навіть власну космічну віллу.

[ + – ] Передбачуваний вигляд готельного номера на орбіті

На будівництво має піти не менше двох років і у 2027 році Voyager Station вже планують запустити в експлуатацію.

Ідея орбітальної космічної станції, побудованої навколо центрального круглого колеса, сходить до найраніших днів космічних подорожей у стилі Вернера фон Брауна.

Він був "батьком американської космічної програми", одним з творців космічний кораблів серії "Аполлон" і у 1950-х роках він пропонував середовище проживання в космосі у формі колеса, що обертається для створення штучної гравітації.

Якщо проект реалізують, то Voyager Station стане найбільшим створеним людиною космічним об'єктом.