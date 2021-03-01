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Космічне колесо: на земній орбіті у 2025 році почнеться будівництво готелю

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Orbital Assembly Corporation, NASA, Voyager Station, космічний готель
Фото: Orbital Assembly Corporation

Туристам буде запропоновано номери з видом, кінотеатр, спа-центри, а частину приміщень продадуть NASA.

Людство всерйоз налаштована завойовувати космос, або принймні навколоземну орбіту, корпорація Orbital Assembly Corporation (OAC) збирається у 2025 році почати будівництво готелю. Про це пише Daily Mail.

Готель матиме форму колеса, називатися Voyager Station і запропонує своїм відвідувачам різноманітні космічні розваги: тематичні ресторани, номери з видом на Землю, спа-центри і кінотеатри.

Orbital Assembly Corporation, NASA, Voyager Station, космічний готель

Щоправда вартість самого готелю, навіть приблизна, як і вартість польоту до нього і ночі у найдешевшому номері поки не називається. Однак експерти вважають, що з запуском SpaceX Falcon 9, а в майбутньому і SpaceX Starship будівництво подібних об'єктів дешевшатиме. Середня вартість запуску чогось в космос тривалий час становила близько 8000 доларів за кілограм, але з того часу вона впала до 2000 доларів за кілограм, і SpaceX прогнозує, що Starship доведе її до декількох сотень доларів.

Orbital Assembly Corporation, NASA, Voyager Station, космічний готель
Передбачуваний вигляд ресторану на орбіті
Orbital Assembly Corporation, NASA, Voyager Station, космічний готель
Передбачуваний вигляд ресторану на орбіті

Втім, "колесо" служитиме не тільки для розваги, частину з його капсул корпорація планує продати NASA і ESA для космічних досліджень.

Voyager Station обертатиметься для створення штучної гравітації, аналогічної тій, що існує на поверхні Місяця. Кораблі причалюватимуть до внутрішнього "стикувального кільця", далі буде житлове кільце, що складається з модулів, далі корпорація планує створити комерційне кільце, де багатії зможуть придбати навіть власну космічну віллу.

Orbital Assembly Corporation, NASA, Voyager Station, космічний готель
Передбачуваний вигляд готельного номера на орбіті

На будівництво має піти не менше двох років і у 2027 році Voyager Station вже планують запустити в експлуатацію.

Ідея орбітальної космічної станції, побудованої навколо центрального круглого колеса, сходить до найраніших днів космічних подорожей у стилі Вернера фон Брауна.

Він був "батьком американської космічної програми", одним з творців космічний кораблів серії "Аполлон" і у 1950-х роках він пропонував середовище проживання в космосі у формі колеса, що обертається для створення штучної гравітації.

Якщо проект реалізують, то Voyager Station стане найбільшим створеним людиною космічним об'єктом.