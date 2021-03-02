Древние предки человека ходили по Земле вместе с динозаврами, – ученые

Исследователи обнаружили окаменелости приматов, которые оказались самыми древними из известных науке.

Исследователи нашли самые старые из известных окаменелостей приматов, датировав их примерно 65,9 млн лет назад. В этот период произошло одно из крупнейших массовых вымираний на Земле, и это свидетельствует о том, что предки всех приматов изначально жили вместе с динозаврами. Об этом сообщает New Atlas.

Около 66 млн лет назад гигантский астероид врезался в Землю, навсегда изменив ее. Тогда на планете вымерло три четверти всего растительного и животного мира, самыми известными жертвами катаклизма стали динозавры.

Каким бы трагичным ни было происшествие, оно сыграло на руку нашим предкам. Миллионы лет назад млекопитающие играли второстепенную роль после динозавров, оставаясь немногочисленным видом. Но после того, как конкуренция исчезла, млекопитающие воспользовались образовавшимся пробелом. Именно это время и оказалось в центре нового исследования.

"Мы исследовали наши самых ранних архаичных предков-приматов. Они были одними из первых млекопитающих, которые размножились в этом новом мире после массового вымирания", – говорит соавтор исследования Грегори Уилсон Мантилла.

Фото: Gregory Wilson Mantilla/Stephen Chester

В ходе исследования команда проанализировала коллекцию окаменелых зубов архаичных приматов, что позволило определить, сколько им было лет и к какому виду они принадлежали. Как оказалось, некоторые из зубов принадлежали ранее известному виду Purgatorius janisae – раннему примату размером с крысу, который питался насекомыми.

Но у трех исследуемых зубов были некоторые отличительные черты, которые раньше не встречались ученым. Команда определила, что они принадлежат к совершенно новому виду, который назвали Purgatorius mckeeveri.

Что наиболее важно, окаменелости были датированы примерно 65,9 млн лет назад, после того, как произошло массовое вымирание. Это делает останки самыми древними из известных окаменелостей приматов, опережая предыдущих рекордсменов примерно на миллион лет или около того.

"Открытие крайне важное, потому что указывает на древнейших приматов в летописи окаменелостей. Это дополняет наше понимание того, как развивались самые ранние приматы после гибели динозавров", – добавляет еще один соавтор исследования Стивен Честер.

Ученые подчеркивают, что самые старые окаменелости из обнаруженных, конечно, не означает, что это самые старые из существующих. Команда считает, что родословная найденных приматов возникла в позднемеловом периоде, а это означает, что самые древние приматы жили рядом с динозаврами.