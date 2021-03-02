Стародавні предки людини ходили по Землі разом із динозаврами, — вчені

Дослідники знайшли скам'янілості приматів, які виявилися найдавнішими з відомих науці.

Дослідники знайшли найстаріші з відомих скам'янілостей приматів, датувавши їх приблизно 65,9 млн років тому. У цей період відбулося одне з найбільших масових вимирань на Землі, і це свідчить про те, що предки всіх приматів спочатку жили разом із динозаврами. Про це повідомляє New Atlas.

Приблизно 66 млн років тому гігантський астероїд врізався в Землю, назавжди змінивши її. Тоді на планеті вимерло три чверті всього рослинного й тваринного світу, найвідомішими жертвами катаклізму стали динозаври.

Якою б трагічною не була подія, вона зіграла на руку нашим предкам. Мільйони років тому ссавці грали другорядну роль після динозаврів, залишаючись нечисленним видом. Але після того, як конкуренція зникла, ссавці скористалися пропуском, що утворився. Саме цей час й опинився в центрі нового дослідження.

"Ми досліджували наші найбільш ранніх архаїчних предків-приматів. Вони були одними з перших ссавців, які розмножилися в цьому новому світі після масового вимирання", — говорить співавтор дослідження Грегорі Вілсон Мантілла.

Фото: древние приматы

Під час дослідження команда проаналізувала колекцію скам'янілих зубів архаїчних приматів, що дозволило визначити, скільки їм було років і до якого виду вони належали. Як виявилося, деякі із зубів належали раніше відомому виду Purgatorius janisae — ранньому примату розміром як щур, який харчувався комахами.

Але у трьох досліджуваних зубів були деякі відмінні риси, які раніше не траплялися вченим. Команда визначила, що вони належать до зовсім нового виду, який назвали Purgatorius mckeeveri.

Що найбільш важливо, скам'янілості були датовані приблизно 65,9 млн років тому, після того, як відбулося масове вимирання. Це робить рештки найдавнішими з відомих скам'янілостей приматів, випереджаючи попередніх рекордсменів приблизно на мільйон років, а то й більше.

"Відкриття вкрай важливе, тому що вказує на найдавніших приматів у літописі скам'янілостей. Це доповнює наше розуміння того, як розвивалися найдавніші примати після загибелі динозаврів", — додає ще один співавтор дослідження Стівен Честер.

Вчені підкреслюють, що найстаріші скам'янілості з виявлених, звичайно, не означають, що це найстаріші з наявних. Команда вважає, що родовід знайдених приматів виник у пізньокрейдовому періоді, а це означає, що найдавніші примати жили поруч із динозаврами.