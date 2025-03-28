Чому у сучасних людей обличчя менші, ніж у неандертальців і шимпанзе

Дослідники кажуть, що нарешті знайшли причину того, чому обличчя людей виглядають такими маленькими порівняно з їхніми далекими родичами.

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Сучасні люди є володарями маленьких і досить плоских облич, особливо якщо нас порівнювати з неандертальцями, у яких були великі обличчя з такими ж помітними носами. Причина такої відмінності постійно вислизала від палеоантропологів, пише LiveScience.

Нове дослідження показало, що людські обличчя ростуть повільно і припиняють рости в ранньому підлітковому віці. Водночас, обличчя у неандертальців продовжували рости і в ранньому дорослому віці.

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"Ці два види людей слідували різним траєкторіям розвитку лицьових кісток", — каже наукова співробітниця Інституту еволюційної антропології Макса Планка в Німеччині Александра Шух.

Команда вчених проаналізувала черепи 174 Homo sapiens, неандертальців і шимпанзе. Вивчаючи черепи людей у різному віці, вчені змогли зрозуміти те, як розвиваються і ростуть лицьові кістки черепа.

Дослідники використовували два методи для ретельного вивчення черепів. По-перше, вони створили віртуальні 3D-моделі черепів і оцифрували понад 200 орієнтирів на верхній щелепі, щоб вивчити закономірності росту і розвитку. Потім вони провели мікроскопічний аналіз, щоб знайти кісткоутворення і резорбцію кісток — процес, під час якого відбувається зменшення об'єму і маси кісток щелепи.

"Ми виявили, що кісткоутворення переважає у неандертальців — від народження — у яких розвиваються більші та більш виступаючі обличчя. Навпаки, у сучасних людей спостерігається значно вищий рівень резорбції кісток", — підкреслює автор дослідження.

Таким чином, у неандертальців і шимпанзе були більші й більш швидкозростаючі обличчя. Але в сучасних людей обличчя спочатку менші, а також припиняють рости раніше, ніж у наших далеких родичів.

"Рання зупинка росту є відмінною рисою нашого виду. Ми виявили унікальну модель еволюції, спостережувану виключно у Homo sapiens", — додають дослідники.

Експерти висунули численні пояснення того, чому в неандертальців були такі великі обличчя і носи, включно з адаптацією до холодного клімату, вищими потребами в енергії, пережовуванням жорсткої їжі та використанням зубів як інструментів. Пояснення маленьких облич людей, з іншого боку, включають винахід кулінарії та збільшення розміру мозку.

Нагадаємо, неандертальці змішувалися з невідомим видом людей ще до Homo Sapiens. Неандертальці, ймовірно, не тільки змішувалися з нашими пращурами, а й із нині вимерлим видом ранніх людей. Такого висновку дійшли вчені з Університету Пенсільванії.