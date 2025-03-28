Почему у современных людей лица меньше, чем у неандертальцев и шимпанзе

Исследователи говорят, что наконец-то нашли причину того, почему лица людей выглядят такими маленькими в сравнении с их дальними родственниками.

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Современные люди являются обладателями маленьких и достаточно плоских лиц, особенно если нас сравнивать с неандертальцами, у которых были крупные лица с такими же заметными носами. Причина такого различия постоянно ускользала от палеоантропологов, пишет LiveScience.

Новое исследование показало, что человеческие лица растут медленно и прекращают расти в раннем подростковом возрасте. В это же время, лица у неандертальцев продолжали расти и в раннем взрослом возрасте.

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"Эти два вида людей следовали разным траекториям развития лицевых костей", — говорит научный сотрудник Института эволюционной антропологии Макса Планка в Германии Александра Шух.

Команда ученых проанализировала черепа 174 Homo sapiens, неандертальцев и шимпанзе. Изучая черепа людей в разном возрасте, ученые смогли понять то, как развиваются и растут лицевые кости черепа.

Исследователи использовали два метода для тщательного изучения черепов. Во-первых, они создали виртуальные 3D-модели черепов и оцифровали более 200 ориентиров на верхней челюсти, чтобы изучить закономерности роста и развития. Затем они провели микроскопический анализ, чтобы найти костеобразование и резорбцию костей — процесс, в ходе которого происходит уменьшение объема и массы костей челюсти.

"Мы обнаружили, что костеобразование преобладает у неандертальцев — с рождения — у которых развиваются более крупные и выступающие лица. Напротив, у современных людей наблюдается значительно более высокий уровень резорбции костей", — подчеркивает автор исследования.

Таким образом, у неандертальцев и шимпанзе были более крупные и быстрорастущие лица. Но у современных людей лица изначально меньше, а также прекращают расти раньше, чем у наших дальних родственников.

"Ранняя остановка роста является отличительной чертой нашего вида. Мы обнаружили уникальную модель эволюции, наблюдаемую исключительно у Homo sapiens", — добавляют исследователи.

Эксперты выдвинули многочисленные объяснения того, почему у неандертальцев были такие большие лица и носы, включая адаптацию к холодному климату, более высокие потребности в энергии, пережевывание жесткой пищи и использование зубов в качестве инструментов. Объяснения маленьких лиц людей, с другой стороны, включают изобретение кулинарии и увеличение размера мозга.

Напомним, неандертальцы смешивались с неизвестным видом людей еще до Homo Sapiens. Неандертальцы, вероятно, не только смешивались с нашими предками, но и с ныне вымершим видом ранних людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Пенсильвании.