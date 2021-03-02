Атмосфера Земли потеряет кислород намного раньше, чем погибнет Солнце, – исследование

Ученые смоделировали стабильность атмосферного кислорода в долгосрочной перспективе.

У Земли есть свой срок годности – примерно через 5 млрд лет Солнце превратится в красного гиганта и поглотит планету. Но оказывается, что жизнь на Земле может исчезнуть гораздо раньше. Об этом сообщает New Atlas.

Новое исследование показало, что примерно через миллиард лет атмосфера быстро потеряет большую часть кислорода, что также имеет важные последствия и для поиска жизни на других планетах.

Богатая кислородом атмосфера – одна из определяющих особенностей Земли, поскольку жизненно важный газ составляет около 20% воздуха. Но как долго на планете будет сохраняться насыщенная кислородом атмосфера? В рамках нового исследования ученые из Технологического института Джорджии и Университета Тохо решили изучить стабильность атмосферного кислорода в долгосрочной перспективе.

Команда провела моделирование систем Земли, включая ее климат, биологические и геологические процессы и даже яркость Солнца, наблюдая, как меняются уровни кислорода.

Исследователи обнаружили, что насыщенная кислородом атмосфера Земли, скорее всего, просуществует еще 1 млрд лет, прежде чем уровень кислорода резко упадет. Команда говорит, что примерно через 1,1 млрд лет уровень кислорода, вероятно, снизится до 1% от нынешнего уровня.

Согласно моделям, Солнце будет основной причиной потери кислорода. Ожидается, что со временем наша родительская звезда станет ярче и нагреется еще больше, что приведет к повышению температуры на поверхности Земли и разрушению углекислого газа в атмосфере. Эти два фактора уничтожат растения, лишив планету основного источника кислорода.

В итоге, будущая атмосфера Земли будет иметь поразительное сходство с атмосферой далекого прошлого, когда Земля была не слишком гостеприимным миром. Около 2,4 млрд лет назад, когда фотосинтезирующие микробы, а затем и растения начали производить кислород в больших количествах. Это открыло путь для возникновения многоклеточной жизни.

Хотя открытие мало влияет на сегодняшнюю жизнь планеты, оно может серьезно усложнить поиск признаков инопланетной жизни. Теперь становится более ясным тот факт, что определенного расположения планеты недостаточно, чтобы на ней появилась жизнь, необходим еще и правильный момент времени. Команда подсчитала, что кислород может присутствовать в атмосфере планеты только в течение 20-30% от общего срока жизни самой планеты.

Команда предполагает, что есть и другие потенциальные биосигнатуры, на которые необходимо обращать внимание при поиске внеземной жизни. Одна из них может быть богатая метаном органическая дымка. По прогнозам ученых, такая биосигнатура появится в атмосфере Земли в далеком будущем, когда исчезнет кислород. И что самое интригующее, это очень похоже на атмосферу современного Титана.