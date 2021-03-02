Атмосфера Землі втратить кисень набагато раніше, ніж загине Сонце, — дослідження

Вчені змоделювали стабільність атмосферного кисню в довгостроковій перспективі.

У Землі є свій термін придатності — приблизно через 5 млрд років Сонце перетвориться на червоного гіганта й поглине планету. Але виявляється, що життя на Землі може зникнути набагато раніше. Про це повідомляє New Atlas.

Нове дослідження показало, що приблизно через мільярд років атмосфера швидко втратить більшу частину кисню, що також має важливі наслідки і для пошуку життя на інших планетах.

Багата киснем атмосфера — одна з визначальних особливостей Землі, оскільки життєво важливий газ складає приблизно 20% повітря. Але як довго на планеті зберігатиметься насичена киснем атмосфера? У рамках нового дослідження вчені з Технологічного інституту Джорджії та Університету Тохо вирішили вивчити стабільність атмосферного кисню в довгостроковій перспективі.

Команда провела моделювання систем Землі, враховуючи її клімат, біологічні та геологічні процеси і навіть яскравість Сонця, спостерігаючи, як змінюються рівні кисню.

Дослідники виявили, що насичена киснем атмосфера Землі, швидше за все, проіснує ще 1 млрд років, перш ніж рівень кисню різко впаде. Команда каже, що приблизно через 1,1 млрд років рівень кисню, ймовірно, знизиться до 1% від нинішнього рівня.

Згідно з моделями, Сонце буде основною причиною втрати кисню. Очікується, що з часом наша батьківська зірка стане яскравішою і нагріється ще більше, що призведе до підвищення температури на поверхні Землі та руйнування вуглекислого газу в атмосфері. Ці два фактори знищать рослини, позбавивши планету основного джерела кисню.

У підсумку, майбутня атмосфера Землі матиме разючу подібність з атмосферою далекого минулого, коли Земля була не надто гостинним світом. Приблизно 2,4 млрд років тому, коли фотосинтезуючі мікроби, а потім і рослини почали виробляти кисень у великих кількостях. Це відкрило шлях для виникнення багатоклітинного життя.

Хоча відкриття мало впливає на сьогоднішнє життя планети, воно може серйозно ускладнити пошук ознак інопланетного життя. Тепер стає більш зрозумілим той факт, що певного розташування планети недостатньо, щоб на ній з'явилося життя, необхідний ще й правильний момент часу. Команда підрахувала, що кисень може бути присутнім в атмосфері планети тільки протягом 20-30% від загального терміну життя власне планети.

Команда передбачає, що є й інші потенційні біосигнатури, на які необхідно звертати увагу в процесі пошуку позаземного життя. Однією з них може бути багатий метаном органічний туман. За прогнозами вчених, така біосигнатура з'явиться в атмосфері Землі в далекому майбутньому, коли зникне кисень. І що найбільш інтригує, це дуже схоже на атмосферу сучасного Титана.