На орбите Земли к 2027 году планируют открыть первый космический отель (фото)

Космическая станция будет включать не только гостиничные номера, но и места для строительства частных вилл.

В этом десятилетии планируют построить первый в истории человечества отель в космосе. Об этом сообщает New York Post.

Строительством займется компания Orbital Assembly. Станцию под названием Voyager планируют начать строить на низкой околоземной орбите в 2025 году. Компания планирует открыть свой курорт уже в 2027 году.

Структура первого космического корабля будет включаться в себя отдельные капсулы, прикрепленные к вращающемуся колесу. Разные части отеля будут соединять тоннели, образующие ось колеса.

[ + – ] Так могут выглядеть номера отеля на космической станции. Фото: Voyager Station

Гостям отеля будет предложено множество удобств, включая тематические рестораны, оздоровительный спа, кинотеатр, тренажерные залы, библиотеки, концертные площадки, залы ожидания и бары с видом на Землю. Номера отеля смогут уместить до 400 человек.

[ + – ] На станции можно будет купить место для строительства собственной виллы. Фото: Voyager Station

Остальную часть космического корабля будут занимать помещения для экипажа, запасы воздуха, воды и электроэнергии.

Orbital Assembly также надеется продать части отеля заинтересованным сторонам, включая правительственные учреждения, желающие использовать пространство для научных целей. Также место может быть продано арендодателям, желающим построить виллу на борту корабля.

[ + – ] Бары с видом на Землю. Фото: Voyager Station

Ожидается, что станция будет вращаться вокруг земного шара каждые 90 минут, а вращения самого колеса станции создаст искусственную гравитацию.

[ + – ] Спортзал на космической станции. Фото: Voyager Station

На данном этапе стоимость строительства первого космического отеля не сообщается.

[ + – ] Прогулки в открытом космосе. Фото: Voyager Station

"Это будет следующая промышленная революция" – говорит основатель проекта Gateway Foundation Джон Блинкоу, который будет управлять некоторыми из капсул Voyager.

Он добавил, что аспект вращения станции "жизненно важен". Без гравитации люди не смогут оставаться на космической станции в течение долгого времени. В свою очередь, компания Orbital Assembly стремится сделать возможным многомесячное пребывание в отеле Voyager.

Кроме этого, сообщает, что сборкой отеля на орбите займется робот STAR (Structure Trust Assembly Robot), в его первоочередную задачу входит сборка рамы для станции.