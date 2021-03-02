На орбіті Землі до 2027 року планують відкрити перший космічний готель (фото)

Космічна станція враховуватиме не тільки готельні номери, але й місця для будівництва приватних віл.

У цьому десятилітті планують побудувати перший в історії людства готель у космосі. Про це повідомляє New York Post.

Будівництвом займеться компанія Orbital Assembly. Станцію під назвою Voyager планують почати будувати на низькій навколоземній орбіті в 2025 році. Компанія планує відкрити свій курорт вже в 2027 році.

Структура першого космічного корабля враховуватиме окремі капсули, прикріплені до колеса, яке обертається. Різні частини готелю з'єднуватимуть тунелі, що утворюють вісь колеса.

[ + – ] Так можуть виглядати номери готелю на космічній станції. Фото: космический отель

Гостям готелю буде запропоновано безліч зручностей, враховуючи тематичні ресторани, спа, кінотеатр, тренажерні зали, бібліотеки, концертні майданчики, зали очікування та бари з видом на Землю. Номери готелю зможуть вмістити до 400 осіб.

[ + – ] На станції можна буде купити місце для будівництва власної віли. Фото: космический отель

Іншу частину космічного корабля займатимуть приміщення для екіпажу, запаси повітря, води й електроенергії.

Orbital Assembly також сподівається продати частини готелю зацікавленим сторонам, враховуючи урядові установи, які хочуть використовувати простір для наукових цілей. Також місце може бути продане орендодавцям, які бажають побудувати вілу на борту корабля.

[ + – ] Бари з видом на Землю. Фото: космический отель

Очікується, що станція обертатиметься навколо земної кулі кожні 90 хвилин, а обертання власне колеса станції створить штучну гравітацію.

[ + – ] Спортзал на космічній станції. Фото: космический отель

На цьому етапі вартість будівництва першого космічного готелю не повідомляється.

[ + – ] Прогулянки у відкритому космосі. Фото: космический отель

"Це буде наступна промислова революція" — говорить засновник проекту Gateway Foundation Джон Блінкоу, який керуватиме деякими з капсул Voyager.

Він додав, що аспект обертання станції "життєво важливий". Без гравітації люди не зможуть залишатися на космічній станції протягом довгого часу. Зі свого боку, компанія Orbital Assembly прагне зробити можливим багатомісячне перебування в готелі Voyager.

Крім цього, повідомляє, що будівництвом готелю на орбіті займеться робот STAR (Structure Trust Assembly Robot), в його першочергове завдання входить збірка рами для станції.