Египетские археологи нашли древнейшее в мире кладбище домашних животных

Сотни останков котов, собак и обезьян были похоронены в древнем порту Береника

Египетские археологи сделали неожиданную находку при раскопках в древнем портовом городе Береника на Красном море. Им удалось найти самое старое в мире кладбище домашних животных. Об этом пишет Daily Mail.

Около 600 кошек, собак и обезьян были похоронены в индивидуальных могилах, они не были мумифицированы, что указывает на то, что они не использовались в религиозных обрядах, но многие из животных дожили до преклонных лет и перенесли болезни, что свидетельствует о том, что 2000 тысячи лет назад египтяне заботились о своих питомцах вплоть до их смерти.

[ + – ] Место раскопок

[ + – ] Скелет домашней обезьяны

В многих могилах археологи нашли ошейники и украшения, которые животные носили при жизни. Многие тела были помещены в самодельные саркофаги из глины и дерева.

Кладбище домашних животных польские археологи Марта и Петр Осипинские нашли еще несколько лет назад, однако тогда его таковым не считали. Они были уверены, что отыскали древнюю свалку, куда, кроме прочего, жители Береники выбрасывали и мертвых животных. Даже когда они нашли первые сто захоронений, многие эксперты не верили, что это настоящее кладбище домашних животных.

[ + – ] Скелет домашней обезьяны

[ + – ] Останки собаки в импровизированном саркофаге из глиняной амфоры

Однако при дальнейших раскопках стало ясно, что это место было предназначено именно для захоронения домашних любимцев.

Это удивительное открытие, так как ранее подобные кладбища находить не приходилось. Однако тела домашних животных часто находили в гробницах их хозяев.

[ + – ] Останки домашних животных, найденных в Беренике/Все фото: Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Порт Береника был заложен в 275 году до н.э. фараоном Птолемеем II Филадельфом, который назвал ее в честь своей матери, Береники I. Это был крупный римский торговый город, кроме прочего он служил перевалочным пунктом для торговли боевыми слонами, также при раскопках тут были найдены товары из Индии и со всей Римской империи.