Єгипетські археологи знайшли найдавніше у світі кладовище домашніх тварин

Сотні решток котів, собак і мавп були поховані у древньому порту Береніка.

Єгипетські археологи зробили несподівану знахідку під час розкопок в стародавньому портовому місті Береніка на Червоному морі. Їм вдалося знайти найстаріше у світі кладовище домашніх тварин. Про це пише Daily Mail.

Близько 600 кішок, собак і мавп були поховані в індивідуальних могилах, вони не були муміфіковані, що вказує на те, що вони не використовувалися у релігійних обрядах, але багато з тварин дожили до похилого віку і перенесли хвороби, що свідчить про те, що 2000 тисячі років тому єгиптяни піклувалися про своїх вихованців аж до їх смерті.

[ + – ] Місце розкопок

[ + – ] Скелет домашньої мавпи

У багатьох могилах археологи знайшли нашийники і прикраси, які тварини носили за життя. Багато тіл були поміщені в саморобні саркофаги з глини і дерева.

Кладовище домашніх тварин польські археологи Марта і Петро Осипінські знайшли ще кілька років тому, однак тоді його таким не вважали. Вони були впевнені, що знайшли стародавнє звалище, куди, крім іншого, жителі Береніки викидали і мертвих тварин. Навіть коли вони знайшли перші сто поховань, багато експертів не вірили, що це справжнє кладовище домашніх тварин.

[ + – ] Скелет домашньої мавпи

[ + – ] Останки собаки в імпровізованому саркофазі з глиняної амфори

Однак далі під час розкопок стало ясно, що це місце було призначено саме для поховання домашніх улюбленців.

Це дивовижне відкриття, оскільки раніше подібні кладовища знаходити не доводилося. Однак тіла домашніх тварин часто знаходили в гробницях їх господарів.

[ + – ] Останки домашніх тварин, знайдених в Беренике/Всі фото: Institute of Archaeology and Ethnology of the Polish Academy of Sciences

Порт Береніка був закладений у 275 році до н.е. фараоном Птолемеєм II Філадельфом, який назвав його на честь своєї матері, Береніки I. Це було велике римське торгове місто, яке крім іншого служило перевантажним пунктом для торгівлі бойовими слонами, також під час розкопок тут знайшли товари з Індії та з усієї Римської імперії.