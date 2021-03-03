Миллиардер из Японии ищет людей, желающих бесплатно слетать к Луне

Юсаку Маесава планирует набрать восемь человек, которые полетят вместе с ним в космос.

Японский миллиардер Юсаку Маесава ищет восемь человек, которые присоединятся к его частной экспедиции на Луну. Об этом сообщает The Guardian.

Магнат онлайн-моды Юсаку Маесава еще в 2018 году стал первым человеком, забронировавшим место на борту лунного космического корабля, разрабатываемого SpaceX. Сумму, которую заплатил Маесава за полет, остается неизвестной.

В путешествие вокруг Луны, которое состоится не раньше 2023 года, Маесава планировал взять от 6 до 8 человек. В своем новом видео японский миллиардер подтвердил, что открывает конкурс на участие в полете.

"Я приглашаю вас присоединиться ко мне в этой миссии. Восемь человек со всего мира. Я купил все места, так что это будет частная поездка", – заявил Маесава.

45-летний Маесава добавил, что его первоначальны план взять с собой художников "эволюционировал", так как миллиардер пришел к выводу, что "каждого человека, который делает что-то творческое, можно назвать художником".

Японский предприниматель сказал, что соискателям нужно будет соответствовать только двум критериям: быть готовым "раздвинуть границы" творчества и помогать другим членам экипажа сделать то же самое.

Всего, по словам миллиардера, на борту космического корабля будет от 10 до 12 человек, который сделает круг вокруг Луны и вернется на Землю.

Всем желающим присоединиться к японскому бизнесмену придется пройти предварительную регистрацию 14 марта, а предварительное рассмотрение кандидатур пройдет до 21 марта.

Сроки для следующих этапов, включая онлайн-собеседование, пока не указаны, но заключительное собеседование и медосмотры запланированы на конец мая 2021 года.

Маесава и его группа астронавтов станут первыми лунными путешественниками со времен последней миссии США Apollo в 1972 году. Космические туристы отправятся к Луне на ракете-носителе Starship SpaceX.

"Я уверен, что мы выйдем на орбиту с помощью Starship еще до 2023 года, так что к этому времени Starship будет безопасным для перевозки людей", – заявил основатель SpaceX Илон Маск в видео Маесавы.

По словам Маска, эта миссия станет первым частным космическим полетом за пределы орбиты Земли.

Маесава заработал свое состояние как основатель интернет-магазина модной одежды Zozo, который потом продал Yahoo! Япония в 2019 году.