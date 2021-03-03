Мільярдер з Японії шукає людей, які хочуть безкоштовно полетіти на Місяць

Юсаку Маедзава планує набрати вісім чоловік, які полетять разом із ним у космос.

Японський мільярдер Юсаку Маедзава шукає вісім осіб, які приєднаються до його приватної експедиції на Місяць. Про це повідомляє The Guardian.

Магнат онлайн-моди Юсаку Маедзава ще в 2018 році став першою людиною, яка забронювала місце на борту місячного космічного корабля, що розробляється SpaceX. Суму, яку заплатив Маедзава за політ, залишається невідомою.

У подорож навколо Місяця, яка відбудеться не раніше 2023 року Маедзава планував взяти від 6 до 8 осіб. У своєму новому відео японський мільярдер підтвердив, що відкриває конкурс на участь у польоті.

"Я запрошую вас приєднатися до мене в цій місії. Вісім осіб з усього світу. Я купив усі місця, тож це буде приватна поїздка", — заявив Маедзава.

45-річний Маедзава додав, що його початковий план взяти із собою художників "еволюціонував", бо мільярдер дійшов висновку, що "кожну людину, яка робить щось творче, можна назвати художником".

Японський підприємець сказав, що претендентам потрібно буде відповідати тільки двом критеріям: бути готовим "розсунути межі" творчості та допомагати іншим членам екіпажу зробити те ж саме.

Усього, за словами мільярдера, на борту космічного корабля буде від 10 до 12 осіб, який зробить коло навколо Місяця і повернеться на Землю.

Всім охочим приєднатися до японського бізнесмена доведеться пройти попередню реєстрацію 14 березня, а попередній розгляд кандидатур відбудеться до 21 березня.

Терміни для наступних етапів, враховуючи онлайн-співбесіду, поки не вказані, але заключна співбесіда та медогляди заплановані на кінець травня 2021 року.

Маедзава та його група астронавтів стануть першими місячними мандрівниками з часів останньої місії США Apollo в 1972 році. Космічні туристи відправляться до Місяця на ракеті-носії Starship SpaceX.

"Я впевнений, що ми вийдемо на орбіту за допомогою Starship ще до 2023 року, тож до цього часу Starship буде безпечним для перевезення людей", — заявив засновник SpaceX Ілон Маск у відео Маедзави.

За словами Маска, ця місія стане першим приватним космічним польотом за межі орбіти Землі.

Маедзава заробив свої статки як засновник інтернет-магазину модного одягу Zozo, який потім продав Yahoo! Японія в 2019 році.