Партия цензуры: как демократы и BigTech объявили войну консервативным СМИ в США

Демократы США нашли крайних, и теперь обвиняют консервативные каналы в том, что они позволили распространять фейки и информацию "вредящую обществу".

Штурм Капитолия сторонниками Дональда Трампа привел к невероятным последствиям — первое, на что нацелилась ныне правящая партия США, это раздел 230 закона о телекоммуникациях 1996 года. Как известно, они хотя реформировать его, переложив ответственность за контент на интернет-платформы. А вторыми "под раздачу" попали каналы, которые в Штатах принято считать консервативными: Fox News, Newsmax и One America News. Демократы требуют их отключить. Что происходит с американскими медиа, разбирался Фокус.

С претензией к BigTech

22 февраля 2021 года представители штата Калифорния Анна Эшу и Джерри Макнерни направили письмо с призывом досрочно аннулировать контракты с каналами, придерживающимися правых или право-центристских позиций (в частности, речь шла о Fox News Newsmax и One America News), передает hollywoodreporter.com. Письмо получили:

гендиректор телеком-компании AT&T Джон Станки,

гендиректор Comcast Брайан Робертс,

гендиректор Verizon Ганс Вестберг,

гендиректор Roku Энтони Вуд,

гендиректор Amazon Джефф Безос,

гендиректор Apple Тим Кук,

гендиректор Charter Том Ратледж,

гендиректор Cox Патрик Эссер,

гендиректор Dish Эрик Карлсон,

гендиректор Altice Декстер Гой,

гендиректор Alphabet Сундар Пичаи,

президент Hulu Келли Кэмпбелл.

Такие компании, как Comcast, Dish и AT&T являются провайдерами кабельного и спутникового ТВ. Alphabet, Roku и Hulu предлагают услугу подключения к streaming media, купив пакеты, включающие некоторые или все каналы, указанные в письме. Эшу и Макнерни пишут, что "насколько нам известно, кабельные, спутниковые и интернет-компании, которые транслируют эти СМИ, ничего не сделали в ответ на дезинформацию, распространяемую этими медиа".

Затем они задали 7 вопросов каждому руководителю. Например: какие "моральные или этические принципы" используются при принятии решения о транслировании того или иного канала? Какие действия вы предприняли, чтобы уменьшить поток дезинформации касательно президентских выборов или пандемии COVID-19? А был еще и такой вопрос к топ-менеджерам лично: "Планируете ли вы продолжать транслировать Fox News, Newsmax и OANN на (название компании) как сейчас, так и после даты продления контракта? Если да, то почему?"

[ + – ] Ведущие "Fox News Sunday" Крис Уоллес, Марта МакКаллум и Брет Байер

Демократы против консерваторов

24 февраля комитет Конгресса по энергетике и торговле провел слушания о "дезинформации и экстремизме" в консервативных СМИ.

Член палаты представителей Майк Дойл, председатель подкомитета по коммуникациям и технологии, сказал, открывая слушания: "На нашем подкомитете лежит обязанность — сделать так, чтобы все СМИ руководствовались более высокими стандартами". Далее он добавил, что "свободное вещание, к сожалению, сейчас уступает в борьбе с дезинформацией, которая вызывает у нас озабоченность".

"Свидетелем" против консервативных СМИ выступила основательница Marked by COVID Кристина Уркиса, которая ранее уже критиковала политику Дональда Трампа на Национальном съезде Демократической партии. Она заявила, что консервативные СМИ да и сам Трамп преуменьшали опасность коронавируса, и именно поэтому многие американцы не предпринимали превентивных мер, и ее отец в том числе. "Мой отец, Марк Энтони Уркиса, должен быть сегодня здесь с нами, но его нет. Он верил в Дональда Трампа. Он голосовал за него, слушал его, поверил ему и его громким заявлениям, когда он сказал, что коронавирус находится под контролем. перед смертью отец сказал мне, что чувствует себя преданным со стороны таких, как Дональд Трамп. И поэтому, когда я проголосую за Джо Байдена, я сделаю это ради своего отца", — заявляла активистка на национальном съезде.

А во время комитетских слушаний госпожа Уркиса сказала, что массмедиа не убивали ее отца, но они "убрали страховочный механизм", поскольку ее папа смотрел и слушал сообщения телеканалов, в которых опасность вируса преуменьшалась.

Демократы против республиканцев

Когда республиканцы выразили озабоченность насчет того, что правительственные чиновники проводят "ревизию" с целью лишить некоторые из нелюбимых правительством телеканалов платформы для вещания, член палаты представителей Анна Эшу отреагировала довольно резко.

"Я называю такие сообщения, которые слушал отец госпожи Уркисы, ложью", — заявила Эшу. "Я уж не знаю, как вы их там у себя называете. Вы называете их продуктом свободного рынка, результатом какой-то там конкуренции?"

Еще один член палаты представителей, Марк Визи, заявил, что в ходе решения данного вопроса стоит учитывать основные принципа свободы слова, а также обязанность гражданина не подвергать испытаниям безопасность других людей.

Председатель подкомитета, член палаты представителей Фрэнк Паллоне согласился, что Первая поправка к Конституции США защищает "основанные на непроверенных фактах" или "противоречивые" сообщения/высказывания, но выделил как совершенно недопустимую "дезинформацию, которая причиняет вред обществу".

[ + – ] Офис крупнейшего американского провайдера AT&T Фото: digitaltveurope.com

Реакция СМИ

Реакция со стороны СМИ последовала незамедлительно. В итоге, они раскололись на три лагеря: кто-то поддерживает демократов, кото-то выступает против, а некоторые заняли нейтральную позицию.

"Единственным примером реального экстремизма, который мы увидели, были действия правящей партии (демократов) направленные на регулирование свободной прессы. Демократы хотят быть сторожами и полицейскими "свободной" прессы — якобы для ее же блага", — говорилось в редакционном материале WSJ. "Господа прогрессисты, кажется, считают, что они обладают правом диктовать условия — какая речь позволительна, а какая непозволительна в весьма жестко контролируемом медиамире сегодняшнего дня".

"По всей видимости, господин Паллоне хочет, чтобы кто-то (уж не правительство ли?) определял, что именно представляет собой "общественный вред" и какого рода статьи или телерепортажи ведут к этому самому вреду. Нам интересно: два года демократы упорно твердили о "тайном сговоре" Трампа с Россией — вот это вранье представляет собой общественный вред или нет?" — иронизирует издание WSJ. И добавляет: "Представьте, что случилось бы, если бы парочка союзников Трампа отправила вот такое же письмо с требованиями отключить CNN году эдак в 2017? А потом находящийся под контролем республиканцев комитет в Конгрессе США взял бы, да и устроил слушания об общественной опасности, которую представляют fake news?"

Некоторые медиа и публичные личности поддерживают идею демократов. Например, колумнист Washington Post Маргарет Салливан в своем материале призвала читателей потребовать, чтобы корпорации "ушли" от таких, как Fox News. Позже издание заявило, что не придерживается позиции Салливан и не призывает бойкотировать какие-либо каналы, однако отметило, что она имеет право высказывать свое мнение.

Кроме Маргарет Салливан, за демократов высказывались аналитик MSNBC Ананда Гиридхарадаса и Алекс Стамос, экс-начальника службы безопасности Facebook. Последний, к примеру, заявил в интервью CNN:"Мы должны лишить возможности этих консерваторов охватывать такую огромную аудиторию". В своих публикациях и интервью они даже говорили о возможности закрытия Fox News. Однако журналисты mediaite.com с этим не согласны. "Учитывая, Fox является одной из самых рейтинговых медиакомпаний с большими показателями телесмотрения по итогам 2020 года, шансы закрыть ее каналы — минимальны", — отметило СМИ.

В сухом остатке…

"Конгресс может поднять вопрос о том, несут ли провайдеры кабельного телевидения ответственность за программы, которые они доставляют миллионам американцев. Однако у Конгресса, нет способа заставить их отказаться от кабельных каналов, распространяющих дезинформацию, потому что кабельные каналы не имеют лицензий, регулируемых Федеральной комиссией по связи", — пишет NewYorkTimes.

Многие массмедиа США восприняли инициативу демократов, как сигнал опасности, представляющий угрозу самому существованию свободной прессы. СМИ бьют тревогу, ведь под угрозой оказалась Первая поправка Конституции о свободе высказываний, в то время как топ-менеджеры BigTech-компаний пока хранят молчание.

"Такого рода мышление опасно в любое время. Но особенно оно опасно сегодня, когда Демократическая партия верховодит и в Конгрессе, и в исполнительной власти. Это дает ей власть наказывать те медиакомпании, которые не разделяют позицию партии. И опасность сегодня больше, чем когда-либо. Почему? Потому что большая часть СМИ сегодня отрекается от своей роли защитников свободной прессы. Этой большей (лево-либеральной) части прессы кажется, что она никогда не станет жертвой политических преследований. Жаль. Первая поправка к Конституции гибнет, когда СМИ перестают выполнять свою функцию нести свет, тогда на них спускается медиатемнота", — резюмирует WSJ.