Демократи проти консерваторів: Чому партія влади США погрожує вільній пресі

Демократи мають намір відключити канали, які дотримуються правих або право-центристських позицій. Під загрозою — свобода преси, свобода слова і навіть Перша поправка.

Штурм Капітолію прихильниками Дональда Трампа призвів до неймовірних наслідків — перше, на що націлилася нині партія влади США, це розділ 230 закону про телекомунікації 1996 року. Як відомо, вони хочуть реформувати його, переклавши відповідальність за контент на інтернет-платформи. А другими "під роздачу" потрапили канали, які в Штатах прийнято вважати консервативними: Fox News, Newsmax і One America News. Демократи вимагають їх відключити. Що відбувається з американськими медіа, розбирався Фокус.

З претензією до BigTech

22 лютого 2021 року представники штату Каліфорнія Анна Ешу і Джеррі Макнерні направили лист із закликом достроково анулювати контракти з каналами, які дотримуються правих або право-центристських позицій (зокрема, мова йшла про Fox News Newsmax і One America News), передає hollywoodreporter.com. Лист отримали:

гендиректор телеком-компанії AT & T Джон Станкі,

гендиректор Comcast Браян Робертс,

гендиректор Verizon Ганс Вестберг,

гендиректор Roku Ентоні Вуд,

гендиректор Amazon Джефф Безос,

гендиректор Apple Тім Кук,

гендиректор Charter Том Ратледж,

гендиректор Cox Патрік Ессер,

гендиректор Dish Ерік Карлсон,

гендиректор Altice Декстер Гой,

гендиректор Alphabet Сундар Пічаї,

президент Hulu Келлі Кемпбелл.

Такі компанії як Comcast, Dish і AT & T є провайдерами кабельного і супутникового ТБ. Alphabet, Roku і Hulu пропонують послугу підключення до streaming media, купивши пакети, що включають деякі або всі канали, зазначені в листі. Ешу і Макнерні пишуть, що "наскільки нам відомо, кабельні, супутникові та інтернет-компанії, які транслюють ці ЗМІ, нічого не зробили у відповідь на дезінформацію, поширювану цими медіа".

Потім вони поставили 7 запитань кожному керівнику. Наприклад: які "моральні чи етичні принципи" використовуються при ухваленні рішення про транслювання того чи іншого каналу? Які дії ви зробили, щоб зменшити потік дезінформації щодо президентських виборів або пандемії COVID-19? А було ще й таке запитання до топ-менеджерів особисто: "Чи плануєте ви продовжувати транслювати Fox News, Newsmax і OANN на (назва компанії) як зараз, так і після дати продовження контракту? Якщо так, то чому?"

[ + – ] Ведучі "Fox News Sunday" Кріс Воллес, Марта МакКаллум і Брет Байєр

Демократи проти консерваторів

24 лютого комітет Конгресу з енергетики і торгівлі провів слухання про "дезінформацію та екстремізм" у консервативних ЗМІ.

Член палати представників Майк Дойл, голова підкомітету з питань комунікацій та технологій, сказав, відкриваючи слухання: "У нашого підкомітету є обовʼязок — зробити так, щоб усі ЗМІ керувалися вищими стандартами". Далі він додав, що "вільне мовлення, на жаль, зараз поступається в боротьбі з дезінформацією, яка викликає в нас занепокоєння".

"Свідком" проти консервативних ЗМІ виступила засновниця Marked by COVID Христина Уркіса, яка раніше вже критикувала політику Дональда Трампа на Національному зʼїзді Демократичної партії. Вона заявила, що консервативні ЗМІ та й сам Трамп применшували небезпеку коронавірусу, і саме тому багато американців не вживали превентивних заходів, і її батько в тому числі. "Мій батько, Марк Ентоні Уркіса, повинен бути сьогодні тут з нами, але його немає. Він вірив у Дональда Трампа. Він голосував за нього, слухав його, повірив йому і його гучним заявам, коли він сказав, що коронавірус був під контролем. Перед смертю батько сказав мені, що відчуває себе зрадженим з боку таких як Дональд Трамп. І тому, коли я проголосую за Джо Байдена, я зроблю це заради свого батька", — заявляла активістка на національному зʼїзді.

А під час комітетських слухань пані Уркіса сказала, що мас-медіа не вбивали її батька, але вони "прибрали страхувальний механізм", оскільки її тато дивився і слухав повідомлення телеканалів, у яких небезпека вірусу знецінювалася.

Демократи проти республіканців

Коли республіканці висловили заклопотаність щодо того, що урядові чиновники проводять "ревізію" з метою позбавити деякі з "неслухняних" телеканалів платформи для мовлення, член палати представників Анна Ешу відреагувала досить різко.

"Я називаю такі повідомлення, які слухав батько пані Уркіси, брехнею", — заявила Ешу. "Я вже не знаю, як ви їх там у себе називаєте. Ви називаєте їх продуктом вільного ринку, результатом якоїсь там конкуренції?"

Ще один член палати представників, Марк Візі, заявив, що в ході вирішення цього питання варто враховувати основні принципи свободи слова, а також обовʼязок громадянина не випробовувати безпеку інших людей.

Голова підкомітету, член палати представників Френк Паллон погодився, що Перша поправка до Конституції США захищає "засновані на неперевірених фактах" або "суперечливі" повідомлення/висловлювання, але виділив як абсолютно неприпустиму "дезінформацію, яка завдає шкоди суспільству".

[ + – ] Офіс найбільшого американського провайдера AT & T Фото: digitaltveurope.com

Реакція ЗМІ

Реакція з боку ЗМІ була швидкою. У підсумку вони розкололися на три табори: хтось підтримує демократів, хтось виступає проти, а деякі зайняли нейтральну позицію.

"Єдиним прикладом реального екстремізму, який ми побачили, були дії партії влади (демократів) спрямовані на регулювання вільної преси. Демократи хочуть бути сторожами і поліцейськими "вільної" преси — нібито для її ж блага", — говорилося в редакційному матеріалі WSJ. "Панове прогресисти, здається, вважають, що вони мають право диктувати умови — яка мова дозволена, а яка неприпустима в досить жорстко контрольованому нині медіа-світі".

"Швидше всього, пан Паллон хоче, щоб хтось (чи не уряд?) визначав, що саме являє собою "суспільна шкода" і якого роду статті або телерепортажі ведуть до цієї самої шкоди. Нам цікаво: два роки демократи наполегливо твердили про "таємну змову" Трампа з Росією — ось ця брехня є громадською шкодою чи ні?" — іронізує видання WSJ. і додає: "Уявіть, що сталося б, якби парочка союзників Трампа відправила ось такий же лист з вимогами відключити CNN у 2017? А потім комітет у Конгресі США під контролем республіканців влаштував би слухання про суспільну небезпеку, яку представляють fake news?"

Деякі медіа та публічні особи підтримують ідею демократів. Наприклад, колумніст Washington Post Маргарет Салліван у своєму матеріалі закликала читачів вимагати, щоб корпорації "пішли" від таких як Fox News. Пізніше видання заявило, що не дотримується позиції Салліван і не закликає бойкотувати будь-які канали, однак зазначило, що вона має право висловлювати свою думку.

Крім Маргарет Салліван, за демократів висловлювалися аналітик MSNBC Ананд Гірідхарадас і Алекс Стамос, екс-начальника служби безпеки Facebook. Останній, наприклад, заявив в інтервʼю CNN: "Ми повинні позбавити можливості цих консерваторів охоплювати таку величезну аудиторію". У своїх публікаціях та інтервʼю вони навіть говорили про можливість закриття Fox News. Однак журналісти mediaite.com з цим не згодні. "З огляду на це, Fox є однією з найбільш рейтингових медіакомпаній з великими показниками телеперегляду за підсумками 2020 року, шанси закрити її канали — мінімальні", — зазначили в ЗМІ.

У сухому залишку…

"Конгрес може порушити питання про те, чи несуть провайдери кабельного телебачення відповідальність за програми, які вони доставляють мільйонам американців. Однак у Конгресу немає способу змусити їх відмовитися від кабельних каналів, які розповсюджують дезінформацію, тому що кабельні канали не мають ліцензій, регульованих Федеральною комісією зі звʼязку", — пише NewYorkTimes.

Багато мас-медіа США сприйняли ініціативу демократів як сигнал небезпеки, що представляє загрозу самому існуванню вільної преси. ЗМІ бʼють на сполох, адже під загрозою опинилася Перша поправка Конституції про свободу висловлювань, у той час як топ-менеджери BigTech-компаній поки зберігають мовчання.

"Такого роду мислення небезпечне в будь-який час. Але особливо воно небезпечне сьогодні, коли Демократична партія верховодить і в Конгресі, і у виконавчій владі. Це дає їй владу карати ті медіакомпанії, які не поділяють позицію партії. І небезпека сьогодні більша, ніж будь-коли. Чому? Тому що велика частина ЗМІ сьогодні відрікається від своєї ролі захисників вільної преси. Цій більшій (ліво-ліберальній) частині преси здається, що вона ніколи не стане жертвою політичних переслідувань. Шкода. Перша поправка до Конституції гине, коли ЗМІ перестають виконувати свою функцію нести світло, тоді на них спускається медіа-темрява", — резюмує WSJ.