ЗСУ на Луганщині ліквідували пресофіцера Міністерства оборони РФ

Прпагандист привіз знімальну групу в танковий підрозділ РФ в Серебрянському лісі і потрапив у поле зору українських захисників.

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На Луганщині в районі Кремінної загинув майор ЗС РФ, офіцер пресслужби Міноборони Росії Євген Половодов. Про це повідомляє російський пропагандист Олександр Коц.

"Сьогодні під час обстрілу, під який потрапила група "Вісті Луганськ", був смертельно поранений наш товариш, майор пресцентру угруповання військ "Захід" Женя Половодов. Разом ми зняли не один репортаж у Харківській області, працюючи у найгарячіших точках під Ізюмом", — написав Коц.

Як повідомили російські "Вести" пропагандист перебував в районі Серебрянського лісництва, де розташувалися російські танкісти, коли його та групу інших пропагандистів нібито атакував український дрон. Половодов отримав смертельне поранення. Йому було 33 роки.

На оприлюднених російськими журналістами кадрах чути, як позиції росіян обстрілює українська артилерія.

Загиблий окупант Євген Половодов

Зазначається, що під час обстрілу також поранення отримав оператор пропагандистського телеканалу.

Нагадаємо, що ЗСУ ліквідували в Україні відомого російського спортсмена. Окупант провів 19 ігор і забив 10 м'ячів у складі збірної Росії з мініфутболу, а його кар'єра завершилася в зоні бойових дій на території України.

Раніше на фронті ліквідували відомого блогера-оператора FPV-дронів РФ "Астапа". У своєму телеграм-каналі "Астап" вихвалявся роботою російських дронів по позиціях Сил оборони та вбивствами українських солдатів й називав такі дні "коли пре".